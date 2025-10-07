Відповідний скриншот поширила сама Бушміна в сториз. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на її інстаграм.

До слова Екссолістка "ВІА Гри" Єва Бушміна приїхала до Києва та заспівала російською

Один із користувачів написав, що не зрозумів жодного слова з пісні, яку випустила Єва Бушміна, і запитав, якою мовою вона співає.

"Іди нах*й" – розумієш? А це, до речі, тією ж мовою, якою й пісня,

– відповіла співачка на коментар.

Єва Бушміна грубо відповіла на коментар / Скриншот з інстаграму співачки

На ситуацію у своєму телеграм-каналі відреагувала журналістка Аліна Доротюк. Вона написала, що "деякі персонажі трохи перегрілися під сонцем Франції", куди під час повномасштабного вторгнення поїхала Бушміна.

По-перше, вона випустила рімейк російською на один із колишніх хітів "ВІА Гри". А по-друге, усіх незадоволених посилає "нах*й". Зараз Єва приїхала до Києва. Питання тільки: з якою ціллю? Бо те, що вона знаходиться поза будь-яким культурним контекстом, очевидний факт,

– додала Доротюк.

Що цьому передувало?