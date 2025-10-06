Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Бушміної.
Єва Бушміна вийшла до підписників в Instagram Stories, записавши кілька відео. Зауважимо, що співачка продовжує спілкуватися російською мовою в публічному просторі.
У Києві жахливий холод і я, звісно, одразу захворіла, розпещена одеським теплом,
– розповіла вона.
Єва Бушміна приїхала в Київ / Скриншот з інстаграму співачки
Єва Бушміна звернулась до підписників / відео з інстаграму співачки
До речі, блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив у телеграм-каналі, посилаючись на власні джерела, що Бушміна живе в Одесі.
Така біда, повінь, люди загинули, а вона і її подружки постили сексуальний контент – розігрів до її пісні "Убей мою подругу". І це все на фоні смертей в Одесі, де вона живе і сьогодні презентували цей "хіт",
– йдеться у дописі.
Єва Бушміна живе в Одесі / Скриншот з телеграм-каналу Богдана Беспалова
Пісню "Убей мою подругу" співачка випустила 3 жовтня. Музику і текст до треку написав Костянтин Меладзе, який мовчить про війну Росії проти України. На ютуб-каналі Бушміної також вийшло Lyric Video.
За словами Єви, після виходу з гурту "ВІА Гра" вона "багато років намагалась знайти свою індивідуальність" і втекти від образу", який їй нав'язав колектив. Співачка додала, що пробувала відрізнятись від інших.
Зрештою Бушміна зрозуміла, що "це не проєкт "Фабрика зірок" і не гурт "ВІА Гра" нав'язали їй образ сексуальної красивої жінки", а що вона такою є.
Костянтин Меладзе з математичною точністю направив мене в потрібному напрямку. Але всі ці роки я була незадоволена собою і була невпевнена в собі лише тому, що сама не виявила сяйва цього діаманта всередині. Сьогодні я з вдячністю дивлюсь на свій шлях, на досвід і на людей, які так наполегливо і невпинно показували мені себе справжню,
– написала екссолістка "ВІА Гри".
Співачка додала, що "Єва Бушміна повертається".
Єва Бушміна про своє повернення / Скриншот з ютуб-каналу співачки
Зауважимо, що у мережі обурюються російськомовною прем'єрою від Єви Бушміної. Люди наголошують, що Росія продовжує щодня вбивати українців, а вона досі толерує ворожу мову.
Боже, яка ганьба. Що з вами не так? 2025 рік. Нас убиває Росія. Пісня російською мовою, це пізд*ц",
– написала одна з користувачок.
Єва Бушміна випустила пісню російською мовою / Скриншот з інстаграму
Що відомо про Єву Бушміну?
Справжнє ім'я Єви Бушміної – Яна Швець. Вона народилась у місті Свердловськ (нині Довжанськ) Луганської області. З 2016 до 2025 року використовувала псевдонім LAYAH.
Співачка була учасницею 3 сезону талант-шоу "Фабрика зірок".
У складі гурту "ВІА Гра" Бушміна виступала з 2010 до 2012 року.
Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Єва разом зі своїм коханим, скульптором Денисом Грищуком, була в Єгипті. Згодом вони поїхали у Францію.
Співачка має дочку Едіту від бізнесмена Дмитра Ланового.