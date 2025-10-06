Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Бушміної.

Єва Бушміна вийшла до підписників в Instagram Stories, записавши кілька відео. Зауважимо, що співачка продовжує спілкуватися російською мовою в публічному просторі.

У Києві жахливий холод і я, звісно, одразу захворіла, розпещена одеським теплом,

– розповіла вона.

Єва Бушміна приїхала в Київ / Скриншот з інстаграму співачки

Єва Бушміна звернулась до підписників / відео з інстаграму співачки

До речі, блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив у телеграм-каналі, посилаючись на власні джерела, що Бушміна живе в Одесі.

Така біда, повінь, люди загинули, а вона і її подружки постили сексуальний контент – розігрів до її пісні "Убей мою подругу". І це все на фоні смертей в Одесі, де вона живе і сьогодні презентували цей "хіт",

– йдеться у дописі.

Єва Бушміна живе в Одесі / Скриншот з телеграм-каналу Богдана Беспалова

Пісню "Убей мою подругу" співачка випустила 3 жовтня. Музику і текст до треку написав Костянтин Меладзе, який мовчить про війну Росії проти України. На ютуб-каналі Бушміної також вийшло Lyric Video.

За словами Єви, після виходу з гурту "ВІА Гра" вона "багато років намагалась знайти свою індивідуальність" і втекти від образу", який їй нав'язав колектив. Співачка додала, що пробувала відрізнятись від інших.

Зрештою Бушміна зрозуміла, що "це не проєкт "Фабрика зірок" і не гурт "ВІА Гра" нав'язали їй образ сексуальної красивої жінки", а що вона такою є.

Костянтин Меладзе з математичною точністю направив мене в потрібному напрямку. Але всі ці роки я була незадоволена собою і була невпевнена в собі лише тому, що сама не виявила сяйва цього діаманта всередині. Сьогодні я з вдячністю дивлюсь на свій шлях, на досвід і на людей, які так наполегливо і невпинно показували мені себе справжню,

– написала екссолістка "ВІА Гри".

Співачка додала, що "Єва Бушміна повертається".

Єва Бушміна про своє повернення / Скриншот з ютуб-каналу співачки

Зауважимо, що у мережі обурюються російськомовною прем'єрою від Єви Бушміної. Люди наголошують, що Росія продовжує щодня вбивати українців, а вона досі толерує ворожу мову.

Боже, яка ганьба. Що з вами не так? 2025 рік. Нас убиває Росія. Пісня російською мовою, це пізд*ц",

– написала одна з користувачок.

Єва Бушміна випустила пісню російською мовою / Скриншот з інстаграму

Що відомо про Єву Бушміну?