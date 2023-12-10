Знаменитість поділилася фото з потяга. Крім того, вона показала рідкісну світлину з коханим.

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Єлизавета Юрушева приїхала в Україну

Спершу вона поширила світлину з потяга і написала ностальгічний допис, де з теплотою згадала потяг "Донецьк-Сімферополь". З'ясувалося, що ця подорож, яку вона провела з бабусею, є дуже особливою для неї.

І сьогодні я б віддала усе, аби нам повернули той маршрут, бо цей маршрут – це один з найчуттєвіших спогадів дитинства, моєї бабусі та Криму. Поринаю в нього прямо зараз, в нічному потязі Укрзалізниці. Замовила чай в тому самому підскляннику і дивлюся у вікно на нічну Україну. Мама, тато я вдома!,

– написала Єлизавета.

Пізніше Юрушева опублікувала спільні фото з чоловіком.



Єлизавета Юрушева з чоловіком / Фото з інстаграму Єлизавети

Де зараз живе дружина Скічка

Напередодні повномасштабного вторгнення Єлизавета Юрушева прийняла рішення переїхати до Європи з двома дітьми. У квітні вона народила третю дитину в Мілані, де й тепер живе.

Чи планує Єлизавета Юрушева повертатися до України

Раніше жінка висловила вагання щодо повернення до України разом з трьома дітьми, посилаючись на занепокоєння щодо безпеки.

"Я, як мама трьох дітей, розумію, що це дуже індивідуально, і я поки не можу взяти на себе відповідальність повернутися з ними назад. Я не почуваюся впевнено через безпеку, як фізично, так і морально. Я розумію, що, звичайно ж, це був би найлегший варіант для мене, але я б не почувала себе комфортно з ними. Це, знову ж таки, дуже індивідуально, кожен по-своєму. Кожна людина сама для себе повинна приймати таке рішення, тому що тільки вона розуміє, як вона себе почуває", – розповідала жінка.