Єлизавета II зачарувала новим образом в елегантному пальті: фото усміхненої королеви

Королева Єлизавета II зачарувала публіку новим образом. Вона з'явилася перед публікою у красивому пальті бірюзового кольору та елегантному капелюшку.

Її Величність побувала у Манчестері. Вона зустрілася з акторами під час відвідування студії телевізійного серіалу "Вулиця коронації".

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Новий образ Єлизавети II

Королева постала перед публікою у вишуканому вбранні. Вона вкотре продемонструвала свій стиль. Хоча на вулиці літо, проте погода була досить прохолодною. Єлизавета II для нового виходу обрала елегантне пальто бірюзового кольору з великими ґудзиками та брошкою. Майже усі аутфіти вона доповнює красивими капелюшками й цей не став винятком. Look Її Величність поєднала з чорними туфлями на невисоких підборах.

Волосся королева вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила макіяж з насиченою помадою на губах. З прикрас її аутфіт довершували сережки та улюблене намисто.

З аксесуарів обрала чорну сумочку улюбленої моделі та вишукані рукавички.



Новий вихід Єлизавети II / Фото Getty Images



Усміхнена королева Єлизавета II / Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева повернулася з туру Шотландією. Єлизавета II відвідала один з останніх диких просторів у західному кінці шотландського міста Глазго – The Children's Wood. Там вона постала перед публікою в яскравому синьому пальті.