Єлизавета II відвідала кінне шоу до її платинового ювілею: фото королеви з червоної доріжки

Королева Єлизавета II вперше за довгий час з'явилася на публіці. Вона відвідала Королівську Віндзорську кінну виставку. На червоній доріжці Її Величність з'явилася у красивій сукні та з тростиною.

Королева з дитинства обожнювала їздити верхи. Зараз у 96-річної Її Величності проблеми з мобільністю, вона вкрай рідко приходить на публічні заходи. Але кінну виставку у Віндзорському замку не змогла пропустити.

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Королева Єлизавета II побувала на кінній виставці

Захід провели в рамках святкування платинового ювілею правління королеви. Кінне шоу називалося "Галопом по історії". На нього приїхала разом з принцом Едвардом та його дружиною графинею Софі.

Її Величність зачарувала вродою. Для урочистого заходу Єлизавета II одягнула блакитну сукню, що була розшита камінням, а зверху накинула сіру шаль. Зі взуття обрала улюблені туфлі Anello & Davide, а в руках була шкіряна сумка Launer. Волосся королеви вклали у фірмову зачіску, цього разу вона обійшлася без головного убору. На губах красувалася червона помада, а довершили образ прикраси.



Королева Єлизавета II на кінній виставці / Фото Getty Images

На обличчі Єлизавети II сяяла усмішка. Схоже, що вона неабияк рада побувати на такому заході.



Королева Єлизавета II на кінній виставці / Фото Getty Images

Нагадаємо, раніше королівський палац повідомляв, що тепер Її Величність рідко з'являтиметься на публіці. Причиною цього стали проблеми з рухливістю. Представники палацу підтверджуватимуть присутність королеви на тій чи іншій події лише в день, коли вона має відбутися. Тому виходи Єлизавети II тепер є приємним бонусом для шанувальників монаршої сім'ї.