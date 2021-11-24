Єлизавета II провела чергову робочу зустріч: фото королеви у темній сукні

Британська королева Єлизавета II повернулась до більш активної роботи після кількох тижнів відпочинку. Днями вона зустрілась з головою Банку Англії. На зустріч Її Величність прийшла у темній сукні.

Королева Великої Британії викликала на аудієнцію голову Банку Англії Ендрю Бейлі. Фото їхньої зустрічі опублікували в інстаграмі королівської родини.

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На зустрічі королева усміхнена і в хорошому гуморі. Для аудієнції вона обрала стримане вбрання. Перед камерами Єлизавета II позувала у темно-смарагдовій сукні з принтом довжини міді.

Елегантний образ Її Величність доповнила чорними туфлями, двошаровим намистом та великою брошкою з перлинами. Вона вклала волосся в кучері й нафарбувала губи червоною помадою.



Єлизавета II та Ендрю Бейлі / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Єлизавета II та Ендрю Бейлі / Фото з інстаграму королівської сім'ї

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