Єлизавета II провела чергову робочу зустріч: фото королеви у темній сукні

24 листопада 2021 , 20:34
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Джерело:

інстаграм королівської сім'ї

Британська королева Єлизавета II повернулась до більш активної роботи після кількох тижнів відпочинку. Днями вона зустрілась з головою Банку Англії. На зустріч Її Величність прийшла у темній сукні.

Королева Великої Британії викликала на аудієнцію голову Банку Англії Ендрю Бейлі. Фото їхньої зустрічі опублікували в інстаграмі королівської родини.

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Нова ділова зустріч Єлизавети II

На зустрічі королева усміхнена і в хорошому гуморі. Для аудієнції вона обрала стримане вбрання. Перед камерами Єлизавета II позувала у темно-смарагдовій сукні з принтом довжини міді. 

Елегантний образ Її Величність доповнила чорними туфлями, двошаровим намистом та великою брошкою з перлинами. Вона вклала волосся в кучері й нафарбувала губи червоною помадою.


Єлизавета II та Ендрю Бейлі / Фото з інстаграму королівської сім'ї


Єлизавета II та Ендрю Бейлі / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Якими були попередні виходи королеви

  • Сьогодні вдруге за довгий час Єлизавета II постає на робочій зустрічі. Минулого разу вона бачилась з генералом сером Ніком Картером у квітковій сукні. Перед цим вона була на відпочинку, якого дотримувалась за порадою лікарів.
  • 21 листопада Її Величність відвідала подвійні хрестини правнуків – синів принцеси Євгенії та Зари Тіндолл. Церемонія, яка була секретною, відбулась у Королівській каплиці Всіх Святих у Віндзорському парку
Автор: Марія Касій