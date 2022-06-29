У лавандовому вбранні: елегантна Єлизавета II на прийомі в Шотландії

Днями королева Єлизавета II відправилась у Шотландію на Голірудський тиждень. Вона постала в елегантному образі на прийомі в палаці Голіруд.

28 червня королева Великої Британії взяла участь в урочистому військовому параді перед Голірудським палацом в Единбурзі. Військові віддали шану Єлизаветі II як главі збройних сил.

Дивіться також Королева Летиція та Джилл Байден у Мадриді побували в центрі для переселенців з України

Єлизавета II у палаці Голіруд

Після параду та королівського салюту Її Величність отримала ключі від Единбурзького замку. Згодом вона прибула до палацу, де зустрілась з Джоном Воллесом та музиканткою Джудіт Вейр.

Єлизавета II на параді: дивіться відео

Єлизавета II нагородила шотландського соліста-трубача, композитора та педагога Джона Воллеса Королівською медаллю за музику 2021 року. Цю медаль заснували у 2005 році й відзначають нею людей, які роблять вклад у розвиток музичної індустрії.



Єлизавета II з музикантами / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Образ Єлизавети II

Монархиня на параді та врученні нагороди позувала перед камерами у вбранні лавандового кольору – сукні довжини міді та пальті стильного крою з красивими ґудзиками. Її образ доповнювали перлинне намисто та сережки, а також капелюшок у тон.

У руках Єлизавета II тримала класичну чорну сумочку та взула улюблені туфлі. Особливо привертала увагу брошка королеви – вона мала вигляд алмазного чортополоху з різьбленим аметистовим бутоном і смарагдовою стрічкою. Чортополох – це національна квітка Шотландії, тож так Її Величність вшанувала цей народ.