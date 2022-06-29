28 июня королева Великобритании приняла участие в торжественном военном параде перед Голирудским дворцом в Эдинбурге. Военные отдали честь Елизавете II как главе вооруженных сил.

Смотрите также Королева Летиция и Джилл Байден в Мадриде побывали в центре для переселенцев из Украины

Елизавета II во дворце Голируд

После парада и королевского салюта Ее Величество получила ключи от Эдинбургского замка. Впоследствии она прибыла во дворец, где встретилась с Джоном Уоллесом и музыкантом Джудит Уэйр.

Елизавета II на параде: смотрите видео

Елизавета II наградила шотландского солиста-трубача, композитора и педагога Джона Уоллеса Королевской медалью за музыку 2021 года. Эту медаль основали в 2005 году и отмечают ею людей, вносящих вклад в развитие музыкальной индустрии.



Елизавета II с музыкантами / Фото из инстаграма королевской семьи

Образ Елизаветы II

Монархиня на параде и вручении награды позировала перед камерами в наряде лавандового цвета – платья длины меди и пальто стильного кроя с красивыми пуговицами. Ее образ дополняли жемчужные бусы и серьги, а также шляпка в тон.

В руках Елизавета II держала классическую черную сумочку и надела любимые туфли. Особенно привлекала внимание брошь королевы – она имела вид алмазного чертополоха с резным аметистовым бутоном и изумрудной лентой. Чертополох – это национальный цветок Шотландии, так Ее Величество почтила этот народ.