71-річна Джилл Байден і 49-річна королева Летиція зустрілися в Мадриді. Обоє зачарували бездоганним зовнішнім виглядом.

Дивіться також У блакитному пальті та з капелюшком: королева Єлизавета II приїхала в Шотландію

Джилл Байден прилетіла в Іспанію

Королева Летиція зустріла першу леді США в Мадриді. Вони разом побували на екскурсії штабквартирою Іспанської асоціації боротьби з раком, а також відвідали декілька сімей переселенців з України, які, тікаючи від повномасштабної війни, зупинилися в Іспанії.

Для цієї зустрічі Джилл Байден одягнула темно-синю сукню з квітковим принтом і туфлі-човники на підборах у тон. Волосся вклала у локони, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з акцентом на очах. На руці в першої леді США були браслет і золотий годинник, шию прикрашали підвіски, а вуха – сережки-кільця.

Королева Летиція постала поруч із гостею в білому класичному костюмі, що складався з піджака та штанів, та бежевій блузці. Волосся Летиція вклала у локони й зібрала у високий хвіст. На обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках, а вуха прикрасили неординарні сережки.



Джилл Байден і королева Летиція в Іспанії / Фото з інстаграму першої леді США



Джилл Байден і королева Летиція в центрі для переселенців / Фото з інстаграму першої леді США



Джилл Байден і королева Летиція були в центрі для переселенців / Фото з інстаграму першої леді США