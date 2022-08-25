Королева Єлизавета II привітала Зеленського та українців із Днем Незалежності

Британська королева Єлизавета II долучилась до привітань у День Незалежності. Вона побажала українцям кращих часів у майбутньому та стійкості.

96-річна королева передала свої вітання українському народу через посольство Великої Британії в Україні. "З 31-ю річницею Незалежності Її Величність Королева вітає українців", – написали вони. Відповідний допис зі зверненням королеви до президента з'явився у твітері ввечері 24 серпня.

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У цей надскладний рік я сподіваюся, що сьогодні український народ в Україні та по усьому світу матиме нагоду відсвяткувати свою культуру, історію та ідентичність. Нехай кращі часи чекають на нас у майбутньому,

– побажала королева Володимиру Зеленському.

Як додатково зазначили у посольства, королева Єлизавета сказала: "Мені дуже приємно передати вашому керівництву і народу України найтепліші привітання зі святкуванням вашого Дня незалежності".

Хто ще з британців привітав Україну

Зазначимо, що не лише королева з Великої Британії привітала український народ. 24 серпня у Київ втретє за час війни приїхав прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. Він приїхав не з пустими руками, а цінним подарунком. Посадовець повідомив про новий пакет допомоги – 54 мільйони фунтів стерлінгів. У нього увійдуть сотні найсучасніших безпілотників, протитанкові боєприпаси та ракетні системи.

За дружбу та підтримку у Києві на Алеї сміливості викарбували ім'я Бориса Джонсона. Також британський прем'єр-міністрздійснив погашення спеціальної поштової марки. Укрпошта розробила її до 31-ї річниці незалежності України. Марка отримала назву "Вільні. Незламні. Непереможні".