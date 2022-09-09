Банкноти, прапори, гімн: як зміниться королівська символіка після cмерті Єлизавети II

8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета II. Вона була правлячим монархом 70 років. Тепер після її смерті в країні та королівстві все будуть змінювати: банкноти, прапори, національний гімн, молитви та багато іншого.

Увесь світ глибоко засмучений смертю Її Величності. Разом з нею пішла ціла епоха. За рекордний час правління королеви з життя Великої Британії та усієї Співдружності з країни вилучатимуть її ім’я, зображення та іконографію. Це займе доволі багато часу.

Важливо Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років

Прапори

По всій Великій Британії замінять від прапорів, які майорять біля поліцейських дільниць, до прапорів, які використовуються на військовому кораблі, коли на борту перебуває генерал.

Військові полки носять "королівські кольори", багато з яких посипані золотим гаптуванням EIIR; прапор пожежної служби включає її ініціали, а країни, де королева залишалася главою держави, включаючи Австралію, Канаду та Нову Зеландію, мають те, що експерти з прапорів називають "прапорами E" – особисті прапори королеви, які використовувалися під час її візиту.

Королівський штандарт

Не виключено, що королівський штандарт – четвертований прапор, який майорить усюди, де перебувала резиденція монарха, – також може змінитися. У версії, яку використовувала королева, одна чверть представляє Шотландію (нестримний лев), одна – Ірландії (арфа) і дві чверті представляють Англію (три крокуючих леви), втім, не було жодної для Уельсу. Він використовувався задовго до того, як в Уельсу з'явився власний національний прапор, визнаний 1959 року.



Після смерті Єлизавети II зміниться королівська символіка

Банкноти та монети

У обігу знаходяться банкноти номіналом 4,5 мільярда фунтів стерлінгів із зображенням королеви, загальна вартість яких становить 80 мільярдів фунтів стерлінгів.

Заміна їх варіантами із зображенням голови нового монарха, ймовірно, займе щонайменше два роки. Коли були випущені останні синтетичні банкноти номіналом 50 фунтів стерлінгів, процес їхнього відкликання та заміни зайняв у Банку Англії 16 місяців.

Коли королева зійшла на престол у 1952 році, монарх не був зображений на банкнотах. Ситуація змінилася в 1960 році, коли обличчя Єлизавети II стало з'являтися на банкнотах в образі, створеному дизайнером банкнот Робертом Остіном.

Образ нового монарха буде узгоджено з Букінгемським палацом. Голова королеви також зображена на банкнотах номіналом 20 доларів у Канаді, на монетах у Новій Зеландії та на всіх монетах та банкнотах, випущених центральним банком Східно-Карибського басейну.



Після смерті Єлизавети II зміниться королівська символіка

Державний гімн

Однією з найпростіших змін стане зміна слів державного гімну з "Боже, бережи нашу милостиву королеву" на "Боже, бережи нашого милостивого короля". Гімн використовується з 1745 року, коли рання версія звучала: "Боже, бережи великого Георгія, нашого короля, Хай живе наш шляхетний король, Боже, бережи короля".

Молитви

Королева була "захисницею віри і верховним правителем" Церкви Англії і в Книзі загальних молитов, яка датується 1662 роком. Очікується, що в них будуть внесені зміни, щоб вони стали молитвами за нового монарха. Це має бути зроблено за законом або королівським ордером, і востаннє це робилося після смерті королеви-матері. Священники також можуть змінити молитву для тимчасового використання, а це означає, що молитви про монарха, які зазвичай вимовляються на недільних службах та вечірніх співах, можуть бути швидко адаптовані для нового захисника віри.

У службах святого причастя, що містяться в спільному богослужінні, є спеціальні молитви, які просять Бога "вправити серцем обраної рабині твоєї Єлизавети, нашої королеви і правительки, щоб вона понад усе прагнула твоєї честі та слави". Це може бути змінено Генеральним Синодом.

Королівський герб

Королівський герб, на якому зображені лев і єдиноріг, що лютують на тлі щита, широко використовується в державних установах і на канцелярському приладді, і будь-які зміни будуть дорогими, проте вони можуть виявитися непотрібними. Це потрібно буде змінити, якщо новий монарх вирішить представляти Уельс на щиті відповідно до будь-яких змін у королівському штандарті.

Королівські ордери

Королівський ордер Єлизавети II зараз поширюється на понад 600 підприємств, які в минулому були постачальниками королівського будинку.

Бренди, які використовують герб королеви у своїх маркетингових матеріалах, включають піаніно Steinway, пластівці Jordans, джин Gordon's та ювелірні вироби Swarovski, а також сантехніків, виробників парканів, звукорежисерів. Після смерті королеви вони можуть втратити свій статус, якщо вони не отримають новий ордер від її наступника або іншого члена королівської сім'ї, який стане правителем — потенційно новим принцом Уельським. Це може статися швидко.

Поштові скриньки та марки

Поштові скриньки Королівської пошти із королівським шифром королеви Єлизавети ER навряд чи будуть видалені. Деякі з них з шифром GR короля Георга VI використовуються і сьогодні, через 70 років. Однак поштове відділення змінить марки із зображенням профілю нового монарха.



Після смерті Єлизавети II зміниться королівська символіка



Після смерті Єлизавети II зміниться королівська символіка

Присяги

Депутатам не дозволяється засідати у Палаті громад, виступати в дебатах, голосувати чи отримувати зарплату, якщо вони не присягають на вірність короні.

З 1952 року формулювання звучить так: "Я (ім'я члена) клянуся всемогутнім Богом, що буду вірним і буду вірним Її Величності Королеві Єлизаветі, її спадкоємцям і наступникам відповідно до закону. І нехай допоможе мені Бог."

Депутатам та колегам доведеться скласти нову присягу її наступниці. Нових британських громадян також просять заприсягтися "нести справжню вірність Її Величності королеві Єлизаветі II, її спадкоємцям та наступникам", і Міністерство внутрішніх справ, ймовірно, змінить це.

Розвідники обіцяють "виконати свій обов'язок перед королевою", тоді як нові члени збройних сил клянуться "бути вірними і нести справжню вірність Її Величності Королеві Єлизаветі II, її спадкоємцям і наступникам".

Співдружність

Смерть королеви є небезпечним моментом для деяких членів Британської Співдружності, 14 країн якого визнають монарха главою своєї держави.

У багатьох випадках їхні конституції свідчать, що королева, зокрема, є главою держави. У конституціях цих країн потрібно буде внести поправки, щоб вказати наступника.

У таких країнах, як Ямайка, де сильний республіканський рух, та Беліз, ці конституційні зміни також вимагатимуть референдуму, вважають експерти Співдружності. Очікується, що це спричинить момент політичної небезпеки для нового монарха, який після того, як Барбадос став республікою в 2021 році, може зіткнутися зі втратою ще однієї важливої ​​частини Карибської Співдружності.



Після смерті Єлизавети II зміниться королівська символіка

У таких країнах, як Папуа-Нова Гвінея, Соломонові Острови, Тувалу, Антигуа і Барбуда, Багами, Гренада, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія і Сент-Вінсент і Гренадини, ймовірно, також виникнуть питання щодо того, чи може новий монарх законно призначати генерал-губернаторів, якщо конституцію відповідної країни не було змінено і вона продовжує посилатися на королеву, а не на короля, як на главу держави.

Ім'я королеви також вписано в безліч інших законів, які вимагатимуть перегляду, а це нелегкий і недешевий процес, особливо для невеликих країн, де немає власних законодавців.

Серед конституційних монархій Австралія, Канада та Нова Зеландія вжили заходів, згідно з якими новий монарх автоматично стає главою держави.