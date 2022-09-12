Труна з тілом Єлизавети ІІ вже в Единбурзі: як кортеж зустрічали в містах і селах Шотландії
Джерело:BBC
Труна з тілом Єлизавети ІІ покинула замок Балморала близько 10:00 11 вересня, а вже за шість годин прибула до Единбурга. У столиці Шотландії процесію зустріли шанобливою тишею та ввічливими оплесками.
У свою останню подорож Єлизавета II вирушила в супроводі доньки Анни. Її кортеж петляв містами й селами на шляху до Единбурга, аби люди могли попрощатися з Її Величністю.
До теми Чарльз III з дружиною прибув до Букінгемського палацу: як вітали нового короля
Тіло Єлизавети ІІ в Единбурзі
"Труна Її Величності королеви прибула до палацу Голірудгауз, де вона спочиватиме в Тронному залі до завтрашнього дня. На передньому дворі Палацу Голірудгауз буде сформована процесія, щоб доставити труну до собору Святого Джайлза в Единбурзі", – йдеться у зверненні Букінгемського палацу в інстаграмі.
До процесії та служби в соборі Святого Джайлза долучаться члени королівської родини на чолі з королем Чарльзом III. Там труна Її Величності під пильним наглядом спочиватиме кілька днів, аби народ Шотландії міг віддати свою шану.
Як труну з тілом Єлизавети ІІ зустрічали на шляху до Единбурга
- У селі Баллатер, що неподалік від Балморала, люди кидали квіти на дорогу перед кортежем.
- У селі Абойн грали сопілки, а коли траурна процесія пройшла, місцеві в один голос вигукнули: "Ви вже в дорозі".
- У полі поблизу міста Абердин фермери віддали шану, вишикувавши свої трактори.
- У самому Единбурзі тисячі людей вишикувалися на Королівській милі в центрі й похмуро чекали на кортеж, а після вибухнути ввічливими оплесками та вигуками.
- Принцеса Анна виконала реверанс, коли труну її матері несли в тронну залу палацу Голірудгауз. В офіційній резиденції монарха в Шотландії на неї вже чекали принц Ендрю та принц Едвард з дружиною Софі. Вона, до речі, втішила принцесу Анну, поклавши руку їй на спину. Цей жест підтримки не залишився без уваги.