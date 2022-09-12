Труна з тілом Єлизавети ІІ вже в Единбурзі: як кортеж зустрічали в містах і селах Шотландії

Труна з тілом Єлизавети ІІ покинула замок Балморала близько 10:00 11 вересня, а вже за шість годин прибула до Единбурга. У столиці Шотландії процесію зустріли шанобливою тишею та ввічливими оплесками.

У свою останню подорож Єлизавета II вирушила в супроводі доньки Анни. Її кортеж петляв містами й селами на шляху до Единбурга, аби люди могли попрощатися з Її Величністю.

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Тіло Єлизавети ІІ в Единбурзі

"Труна Її Величності королеви прибула до палацу Голірудгауз, де вона спочиватиме в Тронному залі до завтрашнього дня. На передньому дворі Палацу Голірудгауз буде сформована процесія, щоб доставити труну до собору Святого Джайлза в Единбурзі", – йдеться у зверненні Букінгемського палацу в інстаграмі.

До процесії та служби в соборі Святого Джайлза долучаться члени королівської родини на чолі з королем Чарльзом III. Там труна Її Величності під пильним наглядом спочиватиме кілька днів, аби народ Шотландії міг віддати свою шану.

Як труну з тілом Єлизавети ІІ зустрічали на шляху до Единбурга