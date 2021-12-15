Єлизавета II одягнула білу сукню на ділову зустріч: нові фото королеви

Королева Великої Британії мала аудієнцію у Віндзорському замку. Вона постала у білій сукні на спілкуванні з султаном Оману та першою леді.

15 грудня королева Єлизавета II зустрілась з султаном та першою леді Оману. Ділове спілкування пройшло у Віндзорському замку.

До теми У чорній сукні: Олена Зеленська виступила на презентації в лаконічному образі

Образ Єлизавети II

Її Величність постала у яскравому образі перед лідерами Оману. Вона одягнула білосніжну сукню з блискітками довжини міді.

Королева доповнила аутфіт елегантною брошкою з дорогоцінним каменем та улюбленим тришаровим намистом, яке часто приміряє для ділових зустрічей.

Волосся Єлизавета II вклала традиційними кучерями, а на обличчі зробила макіяж. Вона підкреслила губи темно-рожевою помадою.



Єлизавета II на зустрічі з султаном Оману / Фото Getty Images



Єлизавета II на зустрічі з султаном і першою леді Оману / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Попередні образи королеви