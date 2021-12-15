Єлизавета II одягнула білу сукню на ділову зустріч: нові фото королеви
Джерело:інстаграм королівської сім'ї
Королева Великої Британії мала аудієнцію у Віндзорському замку. Вона постала у білій сукні на спілкуванні з султаном Оману та першою леді.
15 грудня королева Єлизавета II зустрілась з султаном та першою леді Оману. Ділове спілкування пройшло у Віндзорському замку.
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Образ Єлизавети II
Її Величність постала у яскравому образі перед лідерами Оману. Вона одягнула білосніжну сукню з блискітками довжини міді.
Королева доповнила аутфіт елегантною брошкою з дорогоцінним каменем та улюбленим тришаровим намистом, яке часто приміряє для ділових зустрічей.
Волосся Єлизавета II вклала традиційними кучерями, а на обличчі зробила макіяж. Вона підкреслила губи темно-рожевою помадою.
Єлизавета II на зустрічі з султаном Оману / Фото Getty Images
Єлизавета II на зустрічі з султаном і першою леді Оману / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Попередні образи королеви
- У стриманій блакитній сукні Єлизавета II провела ділову зустріч у Віндзорському замку.
- Червоне розкішне вбрання Її Величність приміряла для одної з віртуальних аудієнцій.
- Також королева мала зустріч з головою Банку Англії, на яку одягнула темно-зелену сукню.