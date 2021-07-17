Єлизавета II і герцогиня Корнуольська: найкращі фото королеви та її невістки

17 липня дружина принца Чарльза герцогиня Корнуольська святкує день народження. Каміллі виповнюється 74 роки. Вона часто з'являється на публічних заходах разом із свекрухою Єлизаветою II. Найкращі фото королеви та її невістки дивіться на Showbiz 24!

Дні народження членів королівської сім'ї завжди привертають увагу прихильників. Монархам надсилають привітання з різних куточків світу. У літні дні в королівській родині Великої Британії є багато визначних дат. Зокрема в липні вітання адресують другій дружині найстаршого сина Єлизавети II – принца Чарльза.

Дивіться також Літні образи королеви Летиції: фото в легких сукнях і вишуканих костюмах

Спадкоємиця британського престолу часто з'являється на публіці разом з величною королевою. Обидві жінки демонструють бездоганний смак в одязі, елегантні вбрання. Вони вміють вдало підібрати аутфіти відповідно до події, яку відвідують.

Герцогиня Корнуольська під час світських виходів надає перевагу стриманим сукням чи костюмам. Водночас їй також подобається яскравий одяг, який доповнює вишуканими аксесуарами й прикрасами. Невід'ємними частинами кожного образу Камілли є акуратна зачіска та макіяж з акцентом на очах.

Королева Єлизавета II зазвичай обирає для виходів елегантні сукні нижче колін і красиві капелюшки. В холодні дні обожнює поверх одягати пальто. Серед аксесуарів Її Величність ще полюбляє лаконічні сумочки, які носить на руці. Звісно, що не забуває про укладку та макіяж.

Пропонуємо переглянути декілька фото Єлизавети II й герцогині Корнуольської, які зробили папараці під час спільних виходів свекрухи й невістки.

Найкращі фото Єлизавети II й герцогині Корнуольської



Єлизавета II та герцогиня Корнуольська / Фото Getty Images



Єлизавета II та герцогиня Корнуольська / Фото Getty Images



Герцогиня Корнуольська та Єлизавета II / Фото Getty Images



Єлизавета II та герцогиня Корнуольська / Фото Getty Images

Герцогиня Герцогиня Корнуольська та Єлизавета II / Фото Getty Images



Єлизавета II та герцогиня Корнуольська / Фото Getty Images



Єлизавета II та герцогиня Корнуольська / Фото Getty Images



Єлизавета II та герцогиня Корнуольська / Фото Getty Images



Єлизавета II та герцогиня Корнуольська / Фото Getty Images



Єлизавета II та герцогиня Корнуольська / Фото Getty Images