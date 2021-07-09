Єлизавета II вперше дозволила туристам влаштовувати пікніки біля Букінгему: як це виглядає

Британська королева, схоже, вирішила стати трішки ближчою до людей. Зважаючи на велику територію навколо Букінгему у Лондоні, вона дала дозвіл на проведення пікніків у королівському саду. Сотні британців вже встигли скористатись також можливістю.

На думку Єлизавети II, після пандемії коронавірусу людям необхідно більше перебувати на свіжому повітрі. І для того, аби ще більше їх спокусити для прогулянок, тепер британці можуть "попікнікувати" на зеленому газоні прямо під її володіннями. Сама ж Єлизавета II, ймовірно, у цей час перебувати не в Букінгемі, а в Сандрингемі, де оселилась від початку пандемії.

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Втім, є декілька моментів, які варто знати охочим посидіти біля Букінгему:

вхід на територію палацу є платним – відпочинок коштує близько 600 гривень ;

; скористатись такою можливістю можна буде лише до кінця цього літа;

також заборонено приносити із собою ножі та алкоголь;

і варто забути про вигулювання собак на цій території.

Як зазначила глава королівського відділу зі зв'язків із засобами масової інформації Сара Девіс: "Ідея полягає у тверезих пікніках".

Можливістю посмакувати снеками біля Букінгему скористались вже чимало людей. Найяскравіші фото пропонуємо переглянути нижче.