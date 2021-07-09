На думку Єлизавети II, після пандемії коронавірусу людям необхідно більше перебувати на свіжому повітрі. І для того, аби ще більше їх спокусити для прогулянок, тепер британці можуть "попікнікувати" на зеленому газоні прямо під її володіннями. Сама ж Єлизавета II, ймовірно, у цей час перебувати не в Букінгемі, а в Сандрингемі, де оселилась від початку пандемії.
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Втім, є декілька моментів, які варто знати охочим посидіти біля Букінгему:
- вхід на територію палацу є платним – відпочинок коштує близько 600 гривень;
- скористатись такою можливістю можна буде лише до кінця цього літа;
- також заборонено приносити із собою ножі та алкоголь;
- і варто забути про вигулювання собак на цій території.
Як зазначила глава королівського відділу зі зв'язків із засобами масової інформації Сара Девіс: "Ідея полягає у тверезих пікніках".
Можливістю посмакувати снеками біля Букінгему скористались вже чимало людей. Найяскравіші фото пропонуємо переглянути нижче.