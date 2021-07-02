Королева Єлизавета II приголомшила образом у бірюзовому пальті та сонцезахисних окулярах: фото

Королева Єлизавета II повернулася з туру Шотландією. На території Віндзорського замку вона позувала в елегантному пальті бірюзового кольору. Увагу публіки привернуло те, що Її Величність була в сонцезахисних окулярах.

Єлизавета II відвідала Королівську Віндзорську конячу виставку, яка відбулася 1 липня у Віндзорському замку. Її Величність відпочила після насиченого туру Шотландією.

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Яскравий образ королеви Єлизавети II

Британська королева постала перед камерами у розкішному пальті бірюзового кольору з великими ґудзиками, з-під якого виднілася елегантна сукня. Такий look вона поєднала з чорними туфлями на низьких підборах.

В руці Єлизавета II тримала чорну сумочку улюбленої моделі. Серед прикрас довершила образ сережками та намистом з перлинами, годинником. Волосся вона вклала у звичну зачіску, а на обличчі зробила макіяж з червоною помадою на губах.



Єлизавета II в бірюзовому пальті / Фото Getty Images

Увагу публіки привернуло те, що під час перегляду виставки Її Величність одягнула сонцезахисні окуляри овальної форми з темними лінзами. Королева виглядала дуже елегантно та стильно.



Єлизавета II в сонцезахисних окулярах / Фото Getty Images

Після похорону чоловіка принца Філіпа королева все частіше з'являється на публці. Вона все ще оговтується від болючої втрати, проте не залишає виконання королівських обов'язків.