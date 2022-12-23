Ресторатор колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво живе в Україні на час війни. Він поділився з підписниками своїми думками про Новий рік.

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Ектор Хіменес-Браво про Новий рік

Кулінар поділився, що святкування Нового року й прикрашання ялинки – складне питання для багатьох. Однак він вважає, що ЗСУ борються, а життя продовжується. Ектор додав, що святкуватиме Новий рік сам, тож, ймовірно, в Україні.

Я святкуватиму цей Новий рік наодинці. Всі мої рідні та близькі, а також Лупіта та Чоко, зараз за кордоном, у безпеці,

– зізнався Ектор.



Ектор Хіменес-Браво / Фото з інстаграму ресторатора

Хіменес-Браво вважає, що не варто спекулювати словами про те, що бійці воюють, щоб ми жили звичайним життям, не можна, але й страждати – не вихід. Тому він радить робити те, що бажає душа, але не забувати про допомогу іншим.

"Ставте ялинку, якщо маєте настрій. Танцюйте, якщо хочете танцювати. Святкуйте, щоб підбадьорити дітей та сім'ю. Попри блекаути, обстріли та війну, попри все це ми продовжуємо жити, жити повним та яскравим життям. Нас не здолати та не зламати, і це факт. Спілкуйтесь, радійте, святкуйте, якщо це підіймає ваш настрій та дає більше наснаги працювати та допомагати ЗСУ. Запрошуйте рідних та близьких, тримайте зв'язок з сім'єю та робіть відеодзвінки з тими, хто далеко. Живіть, любіть та радійте".

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