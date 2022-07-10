Це ж було вже, – Українець про ганебний "камінг-аут" Полякової та Єфросиніної

Ведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова здійснили мовний "камінг-аут" й пояснили, чому не можуть вести своє шоу "Дорослі дівчата" українською мовою. Мовляв, так звикли й глядачам "зручніше".

Письменник та співзасновник проєкту "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець висловив свою думку з цього приводу. Її він озвучив 24 каналу.

До речі Після прохань дати громадянство: Оля Полякова відреагувала на критику через подругу-росіянку

Це ж було вже. Це аргумент "я нє хачу кавєркать" тільки у 2022 році. Цю думку ми чули від кожного українського політика та чиновника, який не хотів переходити на українську,

– наголосив Українець.

І додав, що кожна людина, яка не хоче говорити українськоюю використовує саме цю тезу. Одна є друга сторона, мовляв, "якщо я захочу, то зможу говорити, але є не хочу".

За його словами, якщо люди не практикує мову, то вона й не вмітиме нею говорити й матиме слабший словниковий запас.

"І якщо працівники наших медіа вирішать, що вони уже не знають українську. І попередні 30 років їм узагалі не натякнули на те, у якій країні ми живемо. Вони не хочуть змінюватись, але бажали б, щоб світ змінився під наші потреби", – додав він.

Українська нормально монетизується: приклад Стерненка

Однак чудовим прикладом того, що російськомовний контент в Україні відходить на другий план, є канал на ютубі активіста Сергія Стерненка.

"Свого часу російськомовний контент був способом швидко "набити" аудиторію. Однак після того, як Стерненко набрав мільйон підписників на ютубі, дуже дивно казати, що українська мова не може нормально монетизуватись. Це означає, що ви цього не вмієте і проблема тоді у вас", – переконаний Українець.

Єфросиніна та Полякова пояснили, чому не можуть перейти на українську

За словами зірок, у програмі глядачі звикли до них, як таких, що не підбирають слів, фантанують і між ними відбувається своя хімія. Саме тому, пояснюють знаменитості, їм легше писати шоу російською мовою.

"Тому що ми до цього так, дійсно, весь час говорили російською – і вдома, і між собою. Ми хочемо говорити українською, ми вивчаємо мову, ми все для цього робимо. Але щоб ось так, у приватній розмові, як з подругою на кухні, так українською, на жаль, не вийде. І вам самим буде не цікаво дивитися бекаючих, мекаючих, тих, які підбирають слова", – зазначила Полякова.