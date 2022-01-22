Єдиний син Реджини Кінг наклав на себе руки у 26 років

Американська акторка Реджина Кінг втратила єдиного сина. Хлопець вкоротив собі віку 21 січня, за два дні після дня народження. 19 січня йому виповнилося 26 років.

Володарка Оскара Реджина Кінг сама повідомила про трагедію. Вона зізналась, що її син Ян Олександр-молодший наклав на себе руки, і попросила, щоб у цей час їй не дошкуляли ані фани, ані журналісти.

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Наша сім'я глибоко спустошена втратою Яна. Він був яскравим світлом і так глибоко піклувався про щастя інших. Наша родина просить про шанобливе ставлення у цей час,

– заявила сама Реджина Кінг.

26-річний хлопець був її єдиною дитиною від музичного продюсера Яна Олександра-старшого. У шлюбі вони прожили дев'ять років і розлучилися, коли сину було 11. Він вирішив продовжити кар'єру батька і став ді-джеєм.

51-річна Реджина Кінг страшенно пишалась своїм сином. "Ви не знаєте, що таке безумовна любов. Ви не можете цього знати, якщо у вас немає дитини", – стверджувала акторка. Вона часто казала, що Ян Олександр-молодший робить її "найщасливішою на світі", а сам юнак називав Кінг "супермамою".

Реджина Кінг з єдиним сином Яном, який наклав на себе руки / Фото з інстаграму хлопця

Реджина Кінг з єдиним сином Яном, який наклав на себе руки / Фото з інстаграму хлопця