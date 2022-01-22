Володарка Оскара Реджина Кінг сама повідомила про трагедію. Вона зізналась, що її син Ян Олександр-молодший наклав на себе руки, і попросила, щоб у цей час їй не дошкуляли ані фани, ані журналісти.

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Наша сім'я глибоко спустошена втратою Яна. Він був яскравим світлом і так глибоко піклувався про щастя інших. Наша родина просить про шанобливе ставлення у цей час,

– заявила сама Реджина Кінг.

26-річний хлопець був її єдиною дитиною від музичного продюсера Яна Олександра-старшого. У шлюбі вони прожили дев'ять років і розлучилися, коли сину було 11. Він вирішив продовжити кар'єру батька і став ді-джеєм.

51-річна Реджина Кінг страшенно пишалась своїм сином. "Ви не знаєте, що таке безумовна любов. Ви не можете цього знати, якщо у вас немає дитини", – стверджувала акторка. Вона часто казала, що Ян Олександр-молодший робить її "найщасливішою на світі", а сам юнак називав Кінг "супермамою".

Реджина Кінг з єдиним сином Яном, який наклав на себе руки / Фото з інстаграму хлопця

Реджина Кінг з єдиним сином Яном, який наклав на себе руки / Фото з інстаграму хлопця