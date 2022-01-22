Обладательница Оскара Реджина Кинг сама сообщила о трагедии. Она призналась, что ее сын Ян Александр-младший покончил с собой, и попросила, чтобы в это время ее не донимали ни фаны, ни журналисты.

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Наша семья глубоко опустошена потерей Яна. Он был ярким светом и так глубоко заботился о счастье других. Наша семья просит об уважительном отношении в это время,

– заявила сама Реджина Кинг.

26-летний парень был ее единственным ребенком от музыкального продюсера Яна Александра-старшего. В браке они прожили девять лет и расстались, когда сыну было 11. Он решил продолжить карьеру отца и стал ди-джеем.

51-летняя Реджина Кинг ужасно гордилась своим сыном. "Вы не знаете, что такое безусловная любовь. Вы не можете этого знать, если у вас нет ребенка", – утверждала актриса. Она часто говорила, что Ян Александр-младший делает ее "самой счастливой на свете", а сам юноша называл Кинг "супер мамой".

Реджина Кинг с единственным сыном Яном, который наложил на себя руки / Фото с инстаграма парня

Реджина Кинг с единственным сыном Яном, который наложил на себя руки / Фото с инстаграма парня