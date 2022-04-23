Діти герцогів Кембриджських вкрай рідко з'являються на публіці, тож британці з нетерпіння чекають їхніх фото. У день народження королівська родина показала, як виріс принц Луї. Напередодні 4-річчя Кейт Міддлтон сфотографувала його в Норфолку, а тепер продемонструвала світу кадри з сімейного архіву.

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З четвертим днем народження, принце Луї,

– лаконічно привітала Єлизавета ІІ.

Нові фото іменинника Луї

На світлинах, зроблених на початку квітня, Луї позує у картатій сорочці, сірому светрі та бірюзових шортах. Мабуть, Кейт Міддлтон, яка обожнює фотографувати, підловила його під час гри. На фото Луї жвавий і на тлі Північного моря.

Син Кейт Міддлтон і принца Вільяма Луї / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Син Кейт Міддлтон і принца Вільяма Луї / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Син Кейт Міддлтон і принца Вільяма Луї / Фото з інстаграму королівської сім'ї