Єдина донька Віктора Павліка святкує день народження: як виглядає дівчина

56-річний Віктор Павлік – багатодітний батько. У нього троє синів й одна донька. У понеділок, 10 січня, дівчина святкує день народження. Як виглядає Христина, дивіться фото нижче.

Про день народження доньки Віктора Павліка стало відомо завдяки його старшому сину Олександру, який продовжив музичну кар'єру батька. Він привітав сестру публічно у своєму інстаграм-профілі.

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"З Днем Народження, рідна, люблю", – написав співак, прикріпивши улюблене фото Христини. "Дуже дякую", – відписала вона в коментарях.

Примітно, що сам Віктор Павлік не привітав доньку в мережі. Однак, схоже, і він, і його молода дружина, підтримують зв'язок з Христиною, адже обоє стежать за нею в інстаграмі. До слова, дівчина старша за Катерину Реп'яхову на 8 років.

Що відомо і як виглядає єдина донька Віктора Павліка

Варто зазначити, що доньку народному артисту народила друга дружина Світлана. Віктор Павлік не жив з сім'єю, коли Христина була маленька. Він мешкав у гуртожитку в Тернополі й приїздив до рідних на вихідних, коли не було концертів. Дівчинці було всього 7 років, коли батьки розлучилися.

Зараз Христині 35 років. Вона давно заміжня й носить прізвище чоловіка – Василець. 2013-го донька Павліка народила сина, але не показує його в мережі.

Вона дуже тихенька, непублічна. Вона не пішла моїм шляхом. Саша – єдиний, хто максимально приближений до мене,

– наголосив Віктор Павлік в "ЖВЛ".

Єдина донька Віктора Павліка Христина / Фото з інстаграму дівчини

Єдина донька Віктора Павліка Христина / Фото з інстаграму дівчини

Єдина донька Віктора Павліка Христина / Фото з інстаграму дівчини

Єдина донька Віктора Павліка Христина / Фото з інстаграму дівчини