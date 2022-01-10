О дне рождения дочери Виктора Павлика стало известно благодаря его старшему сыну Александру, который продолжил музыкальную карьеру отца. Он приветствовал сестру публично в своем инстаграм-профиле.

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"С Днем Рождения, родная, люблю", – написал певец, прикрепив любимое фото Кристины. "Большое спасибо", – отписала она в комментариях.

Примечательно, что сам Виктор Павлик не поздравил дочь в сети. Однако, похоже, и он, и его молодая жена, поддерживают связь с Кристиной, ведь оба следят за ней в инстаграме. К слову, девушка старше Екатерины Репяховой на 8 лет.

Что известно и как выглядит единственная дочь Виктора Павлика

Стоит отметить, что дочь народному артисту родила вторая жена Светлана. Виктор Павлик не жил с семьей, когда Кристина была маленькая. Он жил в общежитии в Тернополе и приезжал к родным на выходных, когда не было концертов. Девочке было всего 7 лет, когда родители развелись.

Сейчас Кристине 35 лет. Она давно замужем и носит фамилию мужа – Василец. В 2013-м дочь Павлика родила сына, но не показывает его в сети.

Она очень тихая, непубличная. Она не пошла моим путем. Саша – единственный, кто максимально приближен ко мне,

– отметил Виктор Павлик в "ЖВЛ".

Единственная дочь Виктора Павлика Кристина / Фото из инстаграма девушки

Единственная дочь Виктора Павлика Кристина / Фото из инстаграма девушки

Единственная дочь Виктора Павлика Кристина / Фото из инстаграма девушки

Единственная дочь Виктора Павлика Кристина / Фото из инстаграма девушки