Відома українська співачка Анастасія Приходько не планує вивозити трьох неповнолітніх дітей за межі України. Зірка не хоче залишати чоловіка.
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Чому Анастасія Приходько залишається в Україні
Виконавиця поділилась, що її чоловік першим запропонував, щоб вона з дітьми покинула країну й виїхала за кордон. Та зірка на це не погодилася.
На це я йому відповіла: ти знаєш, ми коли стояли з тобою у храмі, я тобі сказала "і в горі, і в радості, і в багатстві, і в бідності". Я буду з тобою поруч. Я не можу поїхати, хоча є така можливість. У нас купа друзів за кордоном, які чекають нас,
– пояснила Анастасія Приходько.
Артистка зауважила, що її чоловік має можливість виїхати з України, але прийняв рішення залишитися.
"Чоловік каже, що він нікуди не поїде, я теж нікуди не поїду. Я не знаю, що має трапитися, щоб я залишила чоловіка. Ми – сім'я, яка дала обіцянки перед Богом. Я думаю, що Господь нас оберігає", – підкреслила Приходько.
Анастасія Приходько з трьома дітьми / Фото з інстаграму Анастасії Приходько
Зауважимо, що не тільки Анастасія Приходько залишилась в Україні з дітьми. Серед таких знаменитостей:
- Даша Квіткова,
- Світлана Тарабарова,
- Ірина Федишин,
- Ольга Сумська,
- Євген Кошовий.