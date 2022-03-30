Відома українська співачка Анастасія Приходько не планує вивозити трьох неповнолітніх дітей за межі України. Зірка не хоче залишати чоловіка.

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Чому Анастасія Приходько залишається в Україні

Виконавиця поділилась, що її чоловік першим запропонував, щоб вона з дітьми покинула країну й виїхала за кордон. Та зірка на це не погодилася.

На це я йому відповіла: ти знаєш, ми коли стояли з тобою у храмі, я тобі сказала "і в горі, і в радості, і в багатстві, і в бідності". Я буду з тобою поруч. Я не можу поїхати, хоча є така можливість. У нас купа друзів за кордоном, які чекають нас,

– пояснила Анастасія Приходько.

Артистка зауважила, що її чоловік має можливість виїхати з України, але прийняв рішення залишитися.

"Чоловік каже, що він нікуди не поїде, я теж нікуди не поїду. Я не знаю, що має трапитися, щоб я залишила чоловіка. Ми – сім'я, яка дала обіцянки перед Богом. Я думаю, що Господь нас оберігає", – підкреслила Приходько.



Анастасія Приходько з трьома дітьми / Фото з інстаграму Анастасії Приходько

Зауважимо, що не тільки Анастасія Приходько залишилась в Україні з дітьми. Серед таких знаменитостей: