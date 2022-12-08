Пекучий біль, – учасник "Ліги сміху" загинув на війні

Ярослав Гаркавко, який на "Лізі сміху" виступав у командах "ОГО" и "Воробушек", загинув на війні. Про це повідомили його колеги.

Актор став одним з тих відомих чоловіків, які після 24 лютого стали на захист держави зі зброєю в руках. Про загибель захисника стало відомо 7 грудня.

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Ярослав Гаркавко загинув на війні

"Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавка, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов'язані з цією людиною. Дякуємо тобі друже, за те, що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром", – написали у дописі творці "Ліги сміху".

Колега Ярослава – Олександр Сердюк з команди "Воробушек" відреагував на трагічну звістку. Він з сумом і болем сприйняв ту новину, що Гаркавко загинув у боях з окупантами.

Загинув Ярик Гаркавко. І до біса всі практики, антидепресанти та спокій. Пекучий біль, дуже і дуже сильний. Ми періодично переписувались і хотілося підтримувати Ярика, але як же так, Ярик? Ми ж мали з тобою зустрітися. Ми ж домовилися записати подкаст. Не можу повірити. Єдине, що приходить в голосу: Це війна. Так може статися з кожним і кожною, щодня". Обіймаю, Ярику. Вибач, якщо щось не так. Буду сумувати за його сміхом і чарівністю. Але як то боляче,

– написав Олександр в інстаграм-сторіс.



Олександр Сердюк про смерть Гаркавка / Скриншот інстаграм-сторіс Сердюка

Нагадаємо, у вересні в бою на Донеччині загинув соліст балету Національної опери України Олександр Шаповал. Він був видатним артистом та хоробрим бійцем. Поховали героя на Північному кладовищі в Києві.