"Яка на**й Софія Ротару": Yarmak різко висловився про зірок, яких нагородив Зеленський до 2022

Репер та захисник Yarmak висловився про артистів, які отримали нагороди від президента до 2022 року. Чимало з цих зірок не виправдали свої нагороди ні до, ні після російського вторгнення.

Український репер та захисник Олександр Ярмак (відомий як Yarmak) висловив думку, що українська влада зробила багато культурних помилок. Їхні наслідки показались на початку російського вторгнення.

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Yarmak про артистів, яких нагородив Зеленський

Наша влада, особисто президент, наробив дуже багато культурних помилок, тому що, коли він став президентом, то першою людиною, яку він нагородив званням "народний артист", був Потап. Нерозуміння нашою владою до 2022 року взагалі своєї історії та культури призвело до багатьох наслідків,

– вважає репер.

, що Потапа нагородили званням не "Народний артист України", а "Заслужений артист України". Це відбулось у 2020 році.

Yarmak пригадав, що у 2021 році презентував пісню "Потрібен живим", де показав, на його думку, живих легенд країни. У кліпі знялись Сергій Жадан, Валерій Маркус, Віталій Дейнега, Олександр Положинський, інші спортсмени, музиканти. Цього самого року в ОП вирішили нагородити живих легенд – серед них була Софія Ротару.

Yarmak – "Потрібен живим": дивіться відео онлайн

"І я їм пишу: "Сама ідея — за*бись. Але яка нах*й Софія Ротару?". Яка у 17 році виступає перед Кадировим на його дні народження, це публічний захід, і вона ще співає йому українську пісню. Кадиров, який з 14 року відправляє вбивати українців!" – емоційно висловився захисник.

"Думаю, що президенту було сумно"

, у 30-річчя Незалежності України Зеленський нагородив 7 українців відзнакою "Національна легенда". Серед композиторів, поетів та спортсменів опинилась і Софія Ротару. Також зауважимо, що Yarmak згадує про виступ Ротару перед Кадировим. Але, ймовірно, це було не у 2017 році, а у 2011, на 35-річчя кремлівського посіпаки. Та це її не виправдовує: Ротару до 2022 року не гребувала російськими гонорарами та виступами перед окупантами.

Yarmak нагадав, що на початок повномасштабного вторгнення чимало артистів з нагородами поїхали з України або вже перебували за кордоном.

"Всі ті народні артисти, які виступали на Дні Незалежності… Полякови, Монатіки, Дорофєєви, де вони були з початку повномасштабного вторгнення? Вони цю країну розглядали, як середовище, в якому можна поліпшити своє фінансове становище. А не як місце, за яке готові боротися, ризикувати своїм життям. І всі ті, кого нагороджував президент до 2022 року, зй**уються з країни", – пригадує боєць.

На думку захисника, президент мав би засмутитися за те культурне оточення, яке сам сформував.

Я думаю, що президенту було сумно, ну мені так здається, хотілося б. Таке оточення серед культурних діячів він формував біля себе,

– вважає Yarmak.

Інтерв'ю з Yarmak: дивіться відео онлайн