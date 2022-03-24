Yarmak показав фото з 91-річною бабусею: "Відсвяткуємо її другу в житті перемогу над фашистами"
Джерело:інстаграм Yarmak
Репер Yarmak сфотографувався з 91-річною бабусею, яка пережила Другу світову війну. Артист зазначив, що допомовився вже скоро святкувати другу в її житті перемогу над фашистами.
Yarmak (справжнє ім'я – Олександр Ярмак) з перших днів війни взяв у руки зброю, щоб захищати Україну від російських окупантів. Він разом з нашими військовими щодня робить все для того, щоб прогнати ворогів з наших земель.
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Yarmak з бабусею
Олександр у військовій формі провідав бабусю, яка лежить вдома. Їй 91 рік, жінка пережила Другу світову війну, тепер окупанти знову прийшли в її рідну країну, вбивати земляків.
Домовились з моєю 91 річною бабусею, що ще відсвяткуємо другу в її житті перемогу над фашистами!
– написав репер під фото.
Yarmak з бабусею / Фото з інстаграму репера
Зараз, як ніколи, важливо підтримувати рідних, допомагати їм всім, чим можемо. У коментарях шанувальники підтримали Олександра.
- "Ти гарний онук, молодець! Разом ми непереможні!"
- "Бабуся ще другий день перемоги відсвяткує! Здоров'я їй!"
- "Здолаємо і переможемо!"
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