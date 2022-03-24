Yarmak (справжнє ім'я – Олександр Ярмак) з перших днів війни взяв у руки зброю, щоб захищати Україну від російських окупантів. Він разом з нашими військовими щодня робить все для того, щоб прогнати ворогів з наших земель.

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Yarmak з бабусею

Олександр у військовій формі провідав бабусю, яка лежить вдома. Їй 91 рік, жінка пережила Другу світову війну, тепер окупанти знову прийшли в її рідну країну, вбивати земляків.

Домовились з моєю 91 річною бабусею, що ще відсвяткуємо другу в її житті перемогу над фашистами!

– написав репер під фото.



Yarmak з бабусею / Фото з інстаграму репера

Зараз, як ніколи, важливо підтримувати рідних, допомагати їм всім, чим можемо. У коментарях шанувальники підтримали Олександра.

"Ти гарний онук, молодець! Разом ми непереможні!"

"Бабуся ще другий день перемоги відсвяткує! Здоров'я їй!"

"Здолаємо і переможемо!"

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