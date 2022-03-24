Yarmak (настоящее имя – Александр Ярмак) с первых дней войны взял в руки оружие, чтобы защищать Украину от российских оккупантов. Он вместе с нашими военными каждый день делает все для того, чтобы прогнать врагов из наших земель.
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Yarmak с бабушкой
Александр в военной форме навестил лежащую дома бабушку. Ей 91 год, женщина пережила Вторую мировую войну, теперь оккупанты снова пришли в ее родную страну, убивать земляков.
Договорились с моей 91-летней бабушкой, что еще отпразднуем вторую в ее жизни победу над фашистами!
– написал рэпер под фото.
Yarmak с бабушкой / Фото из инстаграмма рэпера
Сейчас как никогда важно поддерживать родных, помогать им всем, чем можем. В комментариях поклонники поддержали Александра.
- "Ты хороший внук, молодец! Вместе мы непобедимы!"
- "Бабушка еще второй день победы отпразднует! Здоровье ей!"
- "Преодолеем и победим!"
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