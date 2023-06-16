Одразу з позиції: репер Yarmak довів до сліз відео зустрічі з донькою, до якої приїхав з фронту

Репер Yarmak, який зараз служить в ЗСУ, поділився зворушливим відео з повернення додому. Чоловіка відпустили на день народження доньки, тому він біг на потяг одразу з позиції.

У своєму Інстаграму зірковий тато показав відео, як після приїзду додому одразу розбудив донечку та привітав її зі святом. Зазначимо, що дівчинці виповнилося 4 роки.

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За його словами, він просто з позиції, лиш скинувши броню, спішив на потяг, щоб зранку привітати доньку з Днем Народження і поїхати назад.

Ярмак розбудив дівчинку, привітав її з квітами у її день народження. Донька репера хоч і була заспана, але виглядала щасливою та одразу ж поцілувала тата та кинулася йому в обійми.

Музикант у соцмережах показав щире відео зустрічі з донькою.

Він також написав милі слова дівчинці.

Тато завжди виконує обіцянки, тато обовʼязково дійде до переможного дня! Дякую моїй коханій дружині, що подарувала мені головне щастя життя та виховує доброю, патріотичною і щирою людиною наше маля,

– сказав Yarmak.



Ярмак показав свою доньку у день народження / Фото з його інстаграм-сторіс

Ці кадри розчулили підписників. У коментарях вони долучилися до привітань та зізналися, що зворушені вчинком музиканта:

"Пишаюся тим, шо маю можливість жити в один час з такою великою і гідною людиною як ви!"

"Серце на друзки… з Днем народження Вашу донечку! Щасливого, мирного та переможного дитинства!"

"Дійсно до сліз. Ми обов'язково переможемо і кожен герой повернеться до своїх рідних".

"Як це мило… Як щемливо".

"Боже, ридаю! З днем народження крихітку".

"Це дуже зворушливо".

Нагадаємо, що український репер Олександр Ярмак пішов у ЗСУ добровольцем. Зараз він у зоні бойових дій, а його сім'я в Києві. Під час однієї з атак біля будинку артиста збили ракету. На тлі російського брухту показалася його 3-річна донька.