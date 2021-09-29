Японська принцеса Мако і її чоловік-простолюдин можуть стати новими Меган та Гаррі

Королівське весілля принцеси Мако та Кей Комура щоразу більше обговорюють у ЗМІ. Після того, як принцеса відмовилась від спадку через весілля з простолюдином, з'явилась інформацію, що вона переїде жити у Нью-Йорк зі своїм коханим. Тепер їх порівнюють з принцом Гаррі та Меган Маркл, які теж тепер там живуть.

Кілька днів тому 29-річний Кей Комуро прилетів у Японію, аби підготуватись до весілля. Очікується, що він проведе пресконференцію зі своєю майбутньою дружиною після двох тижнів карантину відповідно до протоколу країни про COVID-19.

До слова Японська принцеса Мако відмовиться від 1,3 мільйона доларів заради весілля з простолюдином

Ймовірно вони скажуть, що після весілля, яке відбудеться у найближчі два місяці, вони разом полетять у США, де працює чоловік. Відомо, що у травні він закінчив юридичну школу Фордхем в Нью-Йорку і тепер працює в юридичній фірмі. 29-річна принцеса Мако нібито планує почати нове життя у США як пара Меган і Гаррі, які теж залишили королівське життя у Великій Британії. У виданні наводять різні думки журналістів з цього приводу:

"Нам цікаво дізнатися, як американські ЗМІ ставляться до цієї новини. І чи доведеться принцесі Мако чекати навколо себе фотографів-папараці, коли вона оселиться в Нью-Йорку?";

"Багато людей намагаються пов'язати це з принцом Гаррі і Меган, роблячи схожу історію";

"Американці вітають їх і з нетерпінням чекають переїзду японської принцеси в США? Японські ЗМІ дуже жорстко ставляться до неї і особливо до її нареченого, але реакція за кордоном здається трохи іншою".

Відомо, що організація весілля триває давно, адже не один рік відбувались фінансові суперечки щодо його проведення. Відмова принцеси Мако від спадку жорстко сприйнялась як імператорською сім'єю, так і громадськістю.

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