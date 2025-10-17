Про стосунки вона сказала в інтерв'ю Юлії Гаюк, яке вийшло на ютуб-каналі РБК-Україна Life, передає Showbiz 24.
Яніна сказала, що прийняла для себе рішення не коментувати особисте життя ні з ким. Це правило вона має вже три роки й називає його "доволі сталим".
Якщо це буде відповіддю на ваші запитання, то я скажу, що я останні три роки не коментую своє особисте життя. Я про це говорила і в рамках своїх стосунків, і публічно. Це все, що я можу відповісти на це,
– пояснила телеведуча.
Водночас напередодні Валерій Харчишин, якому приписували таємний роман з Соколовою, підтвердив, що вони справді деякий час зустрічалися. Співак сказав, що це був "доволі тривалий період життя", але точного терміну не розголошував.
Ми, з Яніною Соколовою, свідомо публічно не оголошували про стосунки. Уникали цієї теми, аби не підживлювати "жовті" заголовки. Але мовчанка породжує плітки, і зрештою, ці чутки почали заважати професійній діяльності. Тому, роблю цю заяву задля уникнення маніпуляцій та запобігання поширенню неправдивої інформації,
– написав він в інстаграмі.
Що відомо про роман Яніни Соколової та Валерія Харчишина?
- Чутки про їхні стосунки з'явилися ще після виходу кліпу на трек "Другої Ріки" – "Сьомий день". У відео Яніна та Валерій зіграли закохану пару. Цей ролик з'явився у 2019 році.
- Згодом іноді співака й телеведучу бачили разом на публіці. Наприклад, Харчишин був одним із запрошених гостей на "Великий вечір з Яніною Соколовою" у Жовтневому палаці. Крім того, співака бачили й на презентації проєкту телеведучої "Я, Ніна".
- Коли журналісти, чи шанувальники запитували в них про роман, зірки уникали відповідей на ці запитання. Водночас Валерій натякав на те, що треба слухати пісні його гурту, де можна знайти всі відповіді. Трек "Другої Ріки" – "Залишаю дім" співак назвав "фінальним акордом цієї історії".
- У 2022 році стало відомо, що і Харчишин, і Соколова розлучилися зі своїми колишніми партнерами, проте коли саме вони почали зустрічатися й завершили свої нові стосунки – невідомо.