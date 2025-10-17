Про стосунки вона сказала в інтерв'ю Юлії Гаюк, яке вийшло на ютуб-каналі РБК-Україна Life, передає Showbiz 24.

Не пропустіть Доньку блогерки-мільйонниці цькують у школі через російську мову: "Як таке можливо"

Яніна сказала, що прийняла для себе рішення не коментувати особисте життя ні з ким. Це правило вона має вже три роки й називає його "доволі сталим".

Якщо це буде відповіддю на ваші запитання, то я скажу, що я останні три роки не коментую своє особисте життя. Я про це говорила і в рамках своїх стосунків, і публічно. Це все, що я можу відповісти на це,

– пояснила телеведуча.

Інтерв'ю з Яніною Соколовою: дивіться відео онлайн

Водночас напередодні Валерій Харчишин, якому приписували таємний роман з Соколовою, підтвердив, що вони справді деякий час зустрічалися. Співак сказав, що це був "доволі тривалий період життя", але точного терміну не розголошував.

Ми, з Яніною Соколовою, свідомо публічно не оголошували про стосунки. Уникали цієї теми, аби не підживлювати "жовті" заголовки. Але мовчанка породжує плітки, і зрештою, ці чутки почали заважати професійній діяльності. Тому, роблю цю заяву задля уникнення маніпуляцій та запобігання поширенню неправдивої інформації,

– написав він в інстаграмі.

Що відомо про роман Яніни Соколової та Валерія Харчишина?