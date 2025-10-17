Інфлюенсерка поділилася, як на булінг реагує вона та її донька. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал Василя Тимошенка, якому Анастасія дала інтерв'ю.

Не пропустіть Полякова пригрозила судом організаторам Нацвідбору: чому співачку не допускають до конкурсу

Скальницька розповіла, що її донька спілкується українською мовою, проте коли їй важко – переходить на російську, зокрема це відбувається в школі. Як наслідок, однокласники кажуть, ніби Мілана з Росії й виганяють її зі школи.

Анастасія обурена цією ситуацією. Мілана сперечається з дітьми, які її ображають, та інша дитина могла б через таку поведінку однолітків закритися в собі й навіть боятися ходити до школи.

В мене Мілана: палець в рот не клади – характерна. Сказала їм: "Ні, я можу так розмовляти",

– поділилась інфлюенсерка.

Вона вже навіть ходила до школи, де намагалася розв'язати це питання з вчителями.

Для мене це не Окей. Я кажу: "Як таке можливо? Чому ви не кажете всім: "Дивіться, є дітки, які розмовляють українською, є ті, які російською. Давайте будемо вчити українську мову. Це класно". Треба на уроках розмовляти українською. Усе. Вони звикнуть і самі перейдуть. З дорослими те саме,

– вважає блогерка.

Інтерв'ю з Анастасією Скальницькою: дивіться відео онлайн

На своїй сторінці в Threads Анастасія додатково пояснила, що для неї важливо, щоб донька свідомо обрала українську мову. Вона каже, що привчає Мілану до традицій, української музики, але старається на доньку не тиснути.

Давити на неї, щоб вона відразу перейшла повністю, щоб що? У Мілани непростий характер. Треба шукати підхід,

– підкреслила блогерка.



Анастасія Скальницька розповіла, якою мовою вони спілкуються вдома / Скриншот з Threads

Скальницька додала, що вдома найчастіше вони говорять суржиком або можуть спілкуватися між собою російською. У публічних місцях Анастасія спілкується здебільшого українською, те саме стосується і медіапростору.

Що відомо про Анастасію Скальницьку?