Яніна Соколова розлучилась з чоловіком та подражнила мережу фото з Хливнюком

Журналістка Яніна Соколова неочікувано повідомила, що розлучилась з українським банкіром Володимиром Литвином. Коли саме пара розірвала шлюб, Яніна не стала уточнювати.

Про це вона повідомила у прямому ефірі, присвяченому звільненню Херсона від російських окупантів. Від одного з підписників їй надійшло питання "які чоловіки їй подобаються", на що вона відповіла, що сміливі та з почуттям гумору. А коли її запитали, чи про це в курсі її чоловік, та відповіла, що вона розлучена.

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Мені подобаються чесні, сміливі, порядні з почуттям гумору, на яких можна покластися. У яких дії не розходяться зі словами, а слова збігаються з діями. Тоді тобі є на що спертися, тоді ти не відчуваєш невизначеності в майбутньому. Звісно, з почуттям гумору… Я розлучена з чоловіком. Тому, гадаю, він знає, що мені подобаються чоловіки,

– заявила Яніна.

Яніна Соколова – розлучена: дивитись відео онлайн

Тепер серце Яніни вільне для нових стосунків. Наступного дня після ефіру жінка опублікувала фото з Андрієм Хливнюком – лідером гурту "Бумбокс". Вони сиділи у барі, а музикант її обіймав. "Люблю коли ти вмикаєш свєт і говориш прівєт", – підписала кадр Яніна.



Яніна Соколова та Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму журналістки

Наразі фанати у роздумах – чи варто це розцінювати як натяк на новий роман, чи це просто дружній іронічний кадр після її заяви про розлучення. Втім, Андрій Хливнюк – теж розлучений чоловік, адже у листопаді 2021-го у ЗМІ з'явилась інформація, що він розстався з дружиною Ганною Копиловою. Вони були у шлюбі 11 років, приблизно стільки ж, як Яніна з Литвином. У неї від чоловіка народились сини Микола та Мирон. Що цікаво, Володимира Литвина Яніна вперше згадала як колишнього чоловіка ще у листопаді 2021 року в інтерв'ю Валерію Маркусу.

Зазначимо, що під час боротьби журналістки з онконедугою з'явились чутки, що у неї роман з іншим музикантом – Валерієм Харчишином, лідером гурту "Друга Ріка". Проте вони не коментували здогадки людей.