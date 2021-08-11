Яніна Соколова заявила, що більше не зможе мати дітей, і звернулась до ненародженої доньки

37-річна Яніна Соколова мріяла стати багатодітною мамою і народити синам – Миколі та Мирону – молодшу сестру. Однак рак, на який вона захворіла наприкінці 2018 року, позбавив її цього шансу.

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У мене немає доньки. І біологічної ніколи не буде. Рак-дурак відібрав цю можливість,

– щемливо заявила Яніна Соколова.

На фейсбук-сторінці журналістка розмістила повідомлення, яке обов'язково відправила б доньці, аби та перечитувала його у важкі хвилини життя. Допис розлетівся мережею та розчулив матерів, котрі виховують доньок.

Що Яніна Соколова сказала б ненародженій доньці

"Ніколи не втрачай віри у себе. Щоб не сталося, ти можеш все почати спочатку. Поки ти жива, можливо все, і нічого не остаточно";

"Кожна поразка – це ще не фінал. Це шлях до перемог";

"Одружуйся тільки з тим, кого любиш. Хто тебе захистить і розсмішить. Люби того, хто тебе цінує, незалежно від того ким ти є";

"Будь чесною з собою і з іншими";

"Знайди справу свого життя. Ти швидко зрозумієш, яка вона. Справа має бути в задоволення і в прибуток. Ти маєш бути кращою в тому, чим займаєшся";

"Будь сміливою і сильною. Бог допомагає таким";

"Ніколи не йди на компроміси зі своєю совістю і честю. Нікому, чуєш, нікому не дозволяй принижувати твою гідність";

"Одружуйся скільки хочеш. Не звертай уваги на те, що люди скажуть. Щаслива мама – щасливі діти";

"Люби себе. Намагайся стати кращою копією себе";

"Не бійся народжувати дітей. Вони не забирають свободу. Вони дарують продовження і слід";

"Не здумай нарощувати волосся і робити губи качечкою. Якщо тобі здається, що не видно, то тобі здається";

"Дбай про своє здоров'я. Раз на рік роби чек-ап тест на рак";

"Люби своє тіло. Яким би воно не було. Якщо тебе воно не влаштовує, то працюй над ним, щоб влаштовувало".

Щемливий допис Яніна Соколова завершила словами: "Дзвони мені. Щоб не сталося, я за тебе. Бо ти – це продовження мене. Я завжди буду поруч. Навіть, коли мене нема. Твоя мама".