37-летняя Янина Соколова мечтала стать многодетной мамой и родить сыновьям – Николаю и Мирону – младшую сестру. Однако рак, которым она заболела в конце 2018 года, лишил ее этого шанса.

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У меня нет дочери. И биологической никогда не будет. Рак-дурак отобрал эту возможность,

– щемяще заявила Янина Соколова.

На фейсбук-странице журналистка разместила сообщение, которое обязательно отправила бы дочери, чтобы та перечитывала его в трудные минуты жизни. Сообщение разлетелось по сети и растрогало матерей, воспитывающих дочерей.

Что Янина Соколова сказала бы нерожденной дочери

"Никогда не теряй веры в себя. Чтобы ни случилось, ты можешь все начать сначала. Пока ты жива, возможно все, и ничего не окончательно";

"Каждое поражение – это еще не финал. Это путь к победам";

"Выходи замуж только за того, кого любишь. Кто тебя защитит и рассмешит. Люби того, кто тебя ценит, независимо от того кем тыявляешься";

"Будь честной с собой и с другими";

"Найди дело своей жизни. Ты быстро поймешь, какая оно. Дело должно быть в удовольствие и прибыль. Ты должна быть лучшей в том, чем занимаешься";

"Будь смелой и сильной. Бог помогает таким";

"Никогда не иди на компромиссы со своей совестью и честью. Никому, слышишь, никому не позволяй унижать твое достоинство";

"Выходи замуж сколько хочешь. Не обращай внимания, что люди скажут. Счастливая мама – счастливые дети";

"Люби себя. Старайся стать лучшей копией себя";

"Не бойся рожать детей. Они не отнимают свободу. Они дарят продолжение и след";

"Не вздумай наращивать волосы и делать губы уточкой. Если тебе кажется, что не видно, то тебе кажется";

Раз в год делай чек-ап тест на рак";

"Люби свое тело. Каким бы оно ни было. Если тебя оно не устраивает, то работай над ним, чтобы устраивало".

Щемящее сообщение Янина Соколова завершила словами: "Звони мне. Чтобы ни случилось, я за тебя. Потому что ты – это продолжение меня. Я всегда буду рядом. Даже, когда меня нет. Твоя мама".