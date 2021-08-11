37-річна Яніна Соколова мріяла стати багатодітною мамою і народити синам – Миколі та Мирону – молодшу сестру. Однак рак, на який вона захворіла наприкінці 2018 року, позбавив її цього шансу.

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У мене немає доньки. І біологічної ніколи не буде. Рак-дурак відібрав цю можливість,

– щемливо заявила Яніна Соколова.

На фейсбук-сторінці журналістка розмістила повідомлення, яке обов'язково відправила б доньці, аби та перечитувала його у важкі хвилини життя. Допис розлетівся мережею та розчулив матерів, котрі виховують доньок.

Що Яніна Соколова сказала б ненародженій доньці

"Ніколи не втрачай віри у себе. Щоб не сталося, ти можеш все почати спочатку. Поки ти жива, можливо все, і нічого не остаточно";

"Кожна поразка – це ще не фінал. Це шлях до перемог";

"Одружуйся тільки з тим, кого любиш. Хто тебе захистить і розсмішить. Люби того, хто тебе цінує, незалежно від того ким ти є";

"Будь чесною з собою і з іншими";

"Знайди справу свого життя. Ти швидко зрозумієш, яка вона. Справа має бути в задоволення і в прибуток. Ти маєш бути кращою в тому, чим займаєшся";

"Будь сміливою і сильною. Бог допомагає таким";

"Ніколи не йди на компроміси зі своєю совістю і честю. Нікому, чуєш, нікому не дозволяй принижувати твою гідність";

"Одружуйся скільки хочеш. Не звертай уваги на те, що люди скажуть. Щаслива мама – щасливі діти";

"Люби себе. Намагайся стати кращою копією себе";

"Не бійся народжувати дітей. Вони не забирають свободу. Вони дарують продовження і слід";

"Не здумай нарощувати волосся і робити губи качечкою. Якщо тобі здається, що не видно, то тобі здається";

"Дбай про своє здоров'я. Раз на рік роби чек-ап тест на рак";

"Люби своє тіло. Яким би воно не було. Якщо тебе воно не влаштовує, то працюй над ним, щоб влаштовувало".

Щемливий допис Яніна Соколова завершила словами: "Дзвони мені. Щоб не сталося, я за тебе. Бо ти – це продовження мене. Я завжди буду поруч. Навіть, коли мене нема. Твоя мама".

Нагадаємо, сини Яніни Соколової дізналися про хворобу матері після того, як її поголили. Старший Микола запитав, чи вона помре, на що журналістка відповіла "не планую". Відтак, вона запевняє, що рак можна перемогти тільки любов'ю.