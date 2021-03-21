Танцівниця Яна Заєць пригадала, як їй жилося в одній квартирі з Тіною Кароль

Джерело:ТСН
Українська хореографиня Яна Заєць розповіла про ті часи, коли вона знімала квартиру разом з Тіною Кароль. Танцівниця зазначила, що співачка завжди була дуже працелюбною.
Відома українська танцівниця Яна Заєць відвідала шоу "Ліпсінк Батл", щоб підтримати свого партнера на "Танцях з зірками" Іраклі Макацарія.
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Іраклі відтворював образ американського співака Джастіна Тімберлейка та виконав хіт виконавця SexyBack. Яна Заєць зауважила, що чоловік вдало впорався з танцем артиста. Також вона розповіла про те, як в студентські часи була сусідкою із Тіною Кароль.
Я знаю Тіну таку, яку ніхто ніколи не бачив і не знає. Це людина, яка не спала, не їла. Ця людина писала музику постійно. Я пам'ятаю, як о третій годині ночі будила, говорила: "Послухай, будь ласка, я написала". Це Тіна писала пісні,
– зізналась Яна Заєць.
Танцівниця додала, що Тіна Кароль була страшенно працелюбною та жертувала сном і відпочинком заради кар'єри та успіху.
"Вона спала по дві-три години. Це людина, яка жила і хотіла стати артисткою. Я одне хочу сказати, що зараз мало артистів, які ось так працюють, як працювала Тіна Кароль", – зазначила Яна Заєць.
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Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала, як проходить її робочий день. У відео, яке зірка поширила, вона показала один із насичених робочих днів. Фанати знаменитості змогли побачити планування дня Кароль, фрагмент з репетиції її нової пісні "Скандал", примірку нового образу для зйомок телепроєкту "Голос країни", а також інші моменти з дня артистки.