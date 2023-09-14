Оспівувала окупантів, а тепер згадала українську: де зараз Яна Соломко з "Холостяка-1"
Джерело:Яна Соломко
Учасниця "Холостяка" та співачка Яна Соломко несподівано показалась у Сполучених Штатах та заговорила українською мовою. До цього Соломко співала для окупантів і жила в Росії.
Співачка Яна Соломко (псевдонім – SOYANA) перебралася в Москву ще у 2020 році, де намагалась зробити собі кар'єру. Схоже, що в артистки не вийшло – днями вона опублікувала допис, що збентежив українців.
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Яна Соломко заговорила українською
1 вересня Яна Соломко опублікувала світлини з донькою та з її шкільним рюкзаком у руках. В інстаграмі співачка вказала місцеперебування – Маямі. Вочевидь, артистка перебралась до Сполучених Штатів і саме туди відправила доньку до школи.
Скандальна виконавиця не лише втекла з Росії, але й заговорила українською. Її світлини підписані солов'їною: "З днем знань", – привітала Соломко.
Яна Соломко у США / Скриншот з інстаграму
У коментарях під фото за Яну намагаються заступитися росіяни, яких артистка розважала попередні роки. Та українці чітко дають зрозуміти – вони не забудуть цинічні вчинки співачки.
- "Вже й з рашки поперли? Блін, ніяк карʼєра не виходить. Але хоч Україну не сором, не пиши українською";
- "Перевзулась, поки летіла. Настільки слизьких людей перший раз бачу";
- "З твого чорного рота ще звучить українська мова? Безпринципність високого рівня";
- "Ти в Америці як біженка чи як?";
- "Не сором українську мову! Ти її не гідна, позорисько".
Що робила Соломко в Москві і як реагувала на війну
- Яна Соломко – уродженка Полтавщини, фіналістка "Холостяка-1", учасниця шоу "Шанс" та гурту Real O. Їй не подобалося, як її приймали в Україні, тому вона поїхала в Москву.
- 24 лютого 2022 артистка виступила проти війни зі словами: "Немає слів... По всій Україні оголошено воєнний стан. У Києві вся наша родина. Молимося за вас. Ні війні! Миру всім!". Потім Соломко замовкла на 5 місяців, а вже влітку виступила на російському концерті, потім з'являлась на фестивалях і церемоніях нагород.
- Згодом її підібрав ще один зрадник Юрій Бардаш. У Яни вийшов цинічний кліп про те, як вона бажає окупантам повернутись додому з перемогою.