Оспівувала окупантів, а тепер згадала українську: де зараз Яна Соломко з "Холостяка-1"

Учасниця "Холостяка" та співачка Яна Соломко несподівано показалась у Сполучених Штатах та заговорила українською мовою. До цього Соломко співала для окупантів і жила в Росії.

Співачка Яна Соломко (псевдонім – SOYANA) перебралася в Москву ще у 2020 році, де намагалась зробити собі кар'єру. Схоже, що в артистки не вийшло – днями вона опублікувала допис, що збентежив українців.

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Яна Соломко заговорила українською

1 вересня Яна Соломко опублікувала світлини з донькою та з її шкільним рюкзаком у руках. В інстаграмі співачка вказала місцеперебування – Маямі. Вочевидь, артистка перебралась до Сполучених Штатів і саме туди відправила доньку до школи.

Скандальна виконавиця не лише втекла з Росії, але й заговорила українською. Її світлини підписані солов'їною: "З днем знань", – привітала Соломко.



Яна Соломко у США / Скриншот з інстаграму

У коментарях під фото за Яну намагаються заступитися росіяни, яких артистка розважала попередні роки. Та українці чітко дають зрозуміти – вони не забудуть цинічні вчинки співачки.

"Вже й з рашки поперли? Блін, ніяк карʼєра не виходить. Але хоч Україну не сором, не пиши українською";

"Перевзулась, поки летіла. Настільки слизьких людей перший раз бачу";

"З твого чорного рота ще звучить українська мова? Безпринципність високого рівня";

"Ти в Америці як біженка чи як?";

"Не сором українську мову! Ти її не гідна, позорисько".

Що робила Соломко в Москві і як реагувала на війну