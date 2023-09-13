Могло бути більше: продюсер Клименко розсекретив суму, яку Kalush заробляв після Євробачення

Продюсер Іван Клименко розповів про те, як заробляє на артистах та який дохід був у Kalush після Євробачення. Засновник лейбла зізнався, яка сума потрібна йому для життя на місяць.

Засновник лейблу ENKO та віднедавна – зірковий тренер "Голосу країни" Іван Клименко дав інтерв'ю Славі Дьоміну. Той запитав у продюсера про фінансову складову його життя.

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Як продюсер заробляє на артистах

У лейблі Івана Клименка ENKO працюють знамениті українські артисти й гурти – Kalush Orchestra, Alyona Аlyona, Skofka та інші. Продюсер спростував закид про те, начебто він хоче тільки заробити грошей на артистах. Засновник лейблу стверджує, що більшість зароблених коштів інвестуються знову у проєкти.

"Серед наших full-management артистів не було жодного не успішного проєкту. В артистів велика кількість концертів, співпраць з рекламними брендами. Мабуть, зі сторони виглядає, що це – машина для заробітку грошей. Більше ніж 80% того, що ми заробляємо, ми інвестуємо назад у компанію", – каже продюсер.

Найбільш успішним проєктом Клименко назвав гурт Kalush, а не Alyona Аlyona. На думку продюсера, якби не повномасштабна війна, колектив міг би приносити у 5 разів більші суми. Іван розсекретив, скільки Kalush заробляв після перемоги у Євробаченні-2022.

Фінансово, найуспішніший проєкт – це Kalush. Після Євробачення, думаю, більше ніж 50 тисяч доларів прибуток був, – поділився продюсер.

Скільки у місяць треба грошей Клименку

Іван Клименко відповів, скільки грошей у місяць йому потрібно на нормальне життя. Продюсер здивував, що не має власного житла, хоча може собі це дозволити.

Думаю, декілька тисяч доларів. Ми з дружиною ведемо досить скромний спосіб життя. Ми орендуємо ту саму квартиру, яку орендували ще десять років тому. У нас навіть немає ліжка, спимо на матраці,

– зізнався продюсер.

На думку Івана, краще інвестувати гроші не в матеріальне, а на служіння іншим. Так він орендує ще одну квартиру, яку здає безплатно.

"Є благодійна квартира, яку ми орендуємо і надаємо людям, яким немає де жити. Уже роками її винаймаємо. Якщо це все скласти, виходить більше як тисяча доларів", – підсумував Клименко.

Інтерв'ю з Іваном Клименком: дивіться відео онлайн