Основатель лейбла ENKO и от недавнего времени – звездный тренер "Голосу країни" Иван Клименко дал интервью Славе Демину. Тот спросил продюсера о финансовой составляющей его жизни.

Интересно Раньше могли отложить, – Наталья Денисенко о малых гонорарах в кино и заработке в инстаграмме

Как продюсер зарабатывает на артистах

В лейбле Ивана Клименко ENKO работают знаменитые украинские артисты и группы – Kalush Orchestra, Alyona Аlyona, Skofka и другие. Продюсер опроверг упрек о том, будто он хочет только заработать денег на артистах. Основатель лейбла утверждает, что большинство заработанных средств инвестируются снова в проекты.

"Среди наших full-management артистов не было ни одного не успешного проекта. У артистов большое количество концертов, сотрудничества с рекламными брендами. Видимо, со стороны выглядит, что это – машина для заработка денег. Более 80% того, что мы зарабатываем, мы инвестируем обратно в компанию", – говорит продюсер.

Наиболее успешным проектом Клименко назвал группу Kalush, а не Alyona Аlyona. По мнению продюсера, если бы не полномасштабная война, коллектив мог бы приносить в пять раз большие суммы. Иван рассекретил, сколько Kalush зарабатывал после победы в Евровидении-2022

Финансово, самый успешный проект – это Kalush. После Евровидения, думаю, более 50 тысяч долларов прибыль была, – поделился продюсер.

Сколько в месяц нужно денег Клименко

Иван Клименко ответил, сколько денег в месяц ему нужно на нормальную жизнь. Продюсер удивил, что у него нет собственного жилья, хотя может себе это позволить.

Думаю, несколько тысяч долларов. Мы с женой ведем достаточно скромный образ жизни. Мы арендуем ту же квартиру, которую арендовали еще десять лет назад. У нас даже нет кровати, спим на матрасе,

– признался продюсер.

По мнению Ивана, лучше инвестировать деньги не в материальное, а в служение другим. Так он арендует еще одну квартиру, которую сдает бесплатно.

"Есть благотворительная квартира, которую мы арендуем и предоставляем людям, которым негде жить. Уже годами ее снимаем. Если это все сложить, выходит больше тысячи долларов", – подытожил Клименко.

Интервью с Иваном Клименко: смотрите видео онлайн