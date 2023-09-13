Українські серіали та фільми поставилися на паузу, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Наталка Денисенко зізналась, що трохи більше ніж пів року не знімалась у кіно – але цей період ще невеликий у порівнянні з іншими колегами.

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Проєкти Денисенко у кіно

Вже під час повномасштабного вторгнення Наталка Денисенко знялась у трьох проєктах. Одна з головних відмінностей у цих від проєктів довоєнних – те, що зменшився бюджет.

Я не можу відкласти щось собі. У всіх поменшав гонорар. Не знаю, як у мастодонтів. Мені здається, все скидають ціну. Я погоджуюся на менший гонорар, тому що я хочу працювати. Зменшився десь на 30−40%. Якщо рахувати за курсом, то у 2 – 3 рази. Раніше могли відкласти, щоб купити машину, нерухомість. Зараз про це мова не йде. Ми просто працюємо,

– поділилась Денисенко.

Акторка зізналась, що перебувала в депресії через повномасштабне вторгнення. Вона була впевнена у тому, що ніяких проєктів під час війни не буде.

"Коли почалася війна, у мене була така депресія. Я розуміла, що я ніхто взагалі. Що я робила взагалі у своєму житті, для своєї країни? Розуміла, що у мене немає роботи. Я була впевнена, що нічого не буде".

Заробітки Денисенко під час війни

Близько пів року акторка жила на заощадження. Вже зараз Наталка Денисенко заробляє та забезпечує родину.

У чоловіка Андрія теж є якась зарплатня. Є гроші, які ми збирали на будинок. Хотіли купити. Усі ці гроші є в нас на життя. Так, зараз я заробляю більше,

– поділилась зірка.

Також Наталка Денисенко заробляє в інстаграмі. Вона зізналась, що любить робити рекламу, але з уважністю ставиться до кожного проєкту та перевіряє всі пропозиції.

"Мені вистачає на життя, я можу сказати, що більше заробляю в інстаграмі, соцмережах. У мене багато реклами. Я дуже люблю робити рекламу. Є менеджер. Десь 1000 доларів за велику рекламу. Це коли я можу витратити півдня. Монтую я сама".

Інтерв'ю з Наталкою Денисенко: дивіться відео онлайн