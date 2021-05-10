Таку думку він озвучив в інтерв'ю програми "11 запитань". Він вважає, "якщо всі будуть розмовляти російською мовою, то України не буде".

Повний текст інтерв'ю читайте тут Путін користується цим, – лідер СКАЙ сказав, чого Україні бракує для перемоги на Донбасі

"В мене, наприклад, донька зустрічається з хлопцем, я зауважив, що в деяких моментах вона переходить на російську, бо хлопець її розмовляє російською. Я влаштував зустріч і наполегливо попросив, і знаєте, я не хотів, щоб вони мене боялись, я хотів, щоб вони зрозуміли, важливість цього, чого варто це робити", – розповів музикант.

В них, у підлітків, був дуже простий аргумент: "Так всі навколо розмовляють російською, так, а ми що будемо білими воронами?". Так от, якщо ми не станемо тими "білими воронами", тоді всі ми станемо "чорними воронами",

– наголосив лідер СКАЙ.

Він вважає, людям треба це пояснювати за допомогою пісень, фільмів, передач. "Абсолютно все, треба робити українською мовою в кожному місті заявляти, що це українське, ми українці, ми розмовляємо українською – це логічно… Я дуже радий, що закон про мову ввійшов в дію, я дуже радий, що в ЗМІ, на радіо можна почути українськомовні пісні не лише о 3 годині ночі", – сказав Собчук.

Довідка. З 16 січня 2021 року почала діяти вимога щодо обслуговування державною мовою. За порушення закону передбачені штрафи – від 5 100 до 6 800 гривень.

Дивіться повне інтерв'ю з Олегом Собчуком: