Такое мнение он озвучил в интервью программы "11 вопросов". Он считает, "если все будут разговаривать на русском языке, то Украины не будет".

Полный текст интервью читайте здесь Путин пользуется этим, – лидер СКАЙ сказал, чего Украине не хватает для победы на Донбассе

"У меня, например, дочь встречается с парнем, я заметил, что в некоторых моментах она переходит на русский, потому что парень ее разговаривает на русском. Я устроил встречу и настойчиво попросил, и знаете, я не хотел, чтобы они меня боялись, я хотел, чтобы они поняли важность этого, для чего стоит это делать", – рассказал музыкант.

У них, у подростков, был очень простой аргумент: "Так все вокруг разговаривают по-русски, да, а мы что будем белыми воронами?". Так вот, если мы не станем теми "белыми воронами", тогда все мы станем "черными воронами",

– подчеркнул лидер СКАЙ.

Он считает, людям надо это объяснять с помощью песен, фильмов, передач. "Абсолютно все, надо делать на украинском языке в каждом городе заявлять, что это украинское, мы украинцы, мы разговариваем на украинском – это логично... Я очень рад, что закон о языке вошел в действие, я очень рад, что в СМИ, на радио можно услышать украиноязычные песни не только в 3 часа ночи", – сказал Собчук.

Справка. С 16 января 2021 года начало действовать требование по обслуживанию на государственном языке. За нарушение закона предусмотрены штрафы – от 5 100 до 6 800 гривен.

Смотрите полное интервью с Олегом Собчуком: