Якщо виграє Україна: Стокгольм готовий прийняти конкурс у себе

Наразі є велика ймовірність того, що Україна переможе на конкурсі Євробачення-2022, адже букмекери прогнозують Kalush Orchestra 49% шансів перемоги. Проте через війну конкурс буде надскладно провести у Києві. Тому Швеція заявила про свою готовність допомогти.

Мер Стокгольма (Швеція) Анна Кеніг запропонувала провести Євробачення 2023 у своєму місті, якщо переможе представник України Kalush Orchestra. Вона зв’язалася з послом України у Швеції і обговорила можливість провести конкурс там.

Дивіться також Онлайн-трансляція Євробачення-2022

Анна Кеніг пояснила, що таким чином хоче показати світові, що за Україну варто голосувати, навіть якщо вони сумніваються, чи країна зможе провести конкурс у себе наступного року.

Почали ставити питання про те, що буде, якщо Україна переможе. Ми не хочемо, щоб люди соромилися голосувати за свого фаворита, якщо у них виникнуть питання про те, чи можна влаштовувати конкурс чи ні. Отже, ми хочемо, щоб Україна знала, що вони можуть організувати конкурс у Стокгольмі, якщо це необхідно,

– зауважила Анна Кеніг.

Якщо Україна переможе та погодиться провести конкурс у Швеції, то одне з потенційних місць, запропоноване мером Стокгольма, це Globen/Avicii Arena, яка раніше приймала конкурс Євробачення у 2000 та 2016 роках.

Зазначимо, що у 2022 році Швецію представляє Cornelia Jakobs з піснею "Hold Me Closer". Зараз їй пророкують четверте місце на конкурсі.

Cornelia Jakobs – "Hold Me Closer": дивитись відео онлайн