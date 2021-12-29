"На який базар ви з Тищенком ходите": з Зеленської глузують через скумбрію по 8 гривень

У ранковому шоу Олена Зеленська заявила, що купує скумбрію по 8 гривень за кілограм. Згодом вона пояснила, що обмовилась, але мережу вже не зупинити. Українці глузують з першої леді та згадують Тищенка.

Дружина президента активно просуває інформаційну кампанію зі здорового харчування. На своєму прикладі вона хоче показати, що їсти правильно – легко та доступно. Однак з бюджетністю свого столу Олена Зеленська перестаралась. У прямому ефірі вона запевнила, що купує заморожену скумбрію за "8 гривень за кілограм".

До теми Зеленська сказала, що купує скумбрію по 8 гривень: перша леді вже прокоментувала обмовку

Уважні телеглядачі не пропустили поз вуха цю обмовку першої леді й тут же дорікнули, що та не знає реальних цін. Зеленська перепросила за помилку у своєму інстаграм-профілі та пояснила, що мала на увазі 8 гривень за 100 грамів.

Даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 гривень за 100 грамів. Дякую глядачам за те, що уважно дивитесь ефір, особливо о 7 ранку,

– написала Олена Зеленська.

Однак курйоз розлетівся мережею і викликав хвилю насмішок.

Мережа глузує з Олени Зеленської

Одні користувачі соцмереж просять дружину президента розсекретити базар з напрочуд низькими цінами. Інші ж порівнюють її обмовку з казусом Миколи Тищенка.

" Скумбрія по 8 гривень і гречка по 12 гривень у Тищенка. Олено, підкажіть на який базар ви з ним ходите? Щоб народ міг так щасливо жити";

Щоб народ міг так щасливо жити"; "Зеленська разом з Тищенком на одному базарі скупляються, мабуть. У того м'ясо по 20 гривень, а в неї скумбрія по 8 гривень";

"Де ви з Тищенком такі магазини знаходите? Гречка 12, скумбрія 8" ;

; "Зеленська, дай номер постачальника, хочу перекупити скумбрія по 8 гривень";

"Пані Олена, підкажіть, будь ласка, де ви з Миколою Тищенком купуєте продукти. Я б теж там тарився";

"Обмовочка! Ви просто і не думаєте, скільки коштує скумбрія та інші продукти" ;

; "Тепер ніч спати не буду, у думках: "Де лежить скумбрія по 8";

"А ні ведучі, а ні пані перша леді не знають вартість продуктів, ні в кого не виникло питання. Та ні, сьогодні на маршрутку не сяду, пішки пройдуся, куплю краще скумбрію ";

"; "8 гривень коштує голова від скумбрії, а не скумбрія".