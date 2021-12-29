Дружина президента активно просуває інформаційну кампанію зі здорового харчування. На своєму прикладі вона хоче показати, що їсти правильно – легко та доступно. Однак з бюджетністю свого столу Олена Зеленська перестаралась. У прямому ефірі вона запевнила, що купує заморожену скумбрію за "8 гривень за кілограм".
До теми Зеленська сказала, що купує скумбрію по 8 гривень: перша леді вже прокоментувала обмовку
Уважні телеглядачі не пропустили поз вуха цю обмовку першої леді й тут же дорікнули, що та не знає реальних цін. Зеленська перепросила за помилку у своєму інстаграм-профілі та пояснила, що мала на увазі 8 гривень за 100 грамів.
Даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 гривень за 100 грамів. Дякую глядачам за те, що уважно дивитесь ефір, особливо о 7 ранку,
– написала Олена Зеленська.
Однак курйоз розлетівся мережею і викликав хвилю насмішок.
Мережа глузує з Олени Зеленської
Одні користувачі соцмереж просять дружину президента розсекретити базар з напрочуд низькими цінами. Інші ж порівнюють її обмовку з казусом Миколи Тищенка.
- "Скумбрія по 8 гривень і гречка по 12 гривень у Тищенка. Олено, підкажіть на який базар ви з ним ходите? Щоб народ міг так щасливо жити";
- "Зеленська разом з Тищенком на одному базарі скупляються, мабуть. У того м'ясо по 20 гривень, а в неї скумбрія по 8 гривень";
- "Де ви з Тищенком такі магазини знаходите? Гречка 12, скумбрія 8";
- "Зеленська, дай номер постачальника, хочу перекупити скумбрія по 8 гривень";
- "Пані Олена, підкажіть, будь ласка, де ви з Миколою Тищенком купуєте продукти. Я б теж там тарився";
- "Обмовочка! Ви просто і не думаєте, скільки коштує скумбрія та інші продукти";
- "Тепер ніч спати не буду, у думках: "Де лежить скумбрія по 8";
- "А ні ведучі, а ні пані перша леді не знають вартість продуктів, ні в кого не виникло питання. Та ні, сьогодні на маршрутку не сяду, пішки пройдуся, куплю краще скумбрію";
- "8 гривень коштує голова від скумбрії, а не скумбрія".