Дружина президента активно просуває інформаційну кампанію зі здорового харчування. На своєму прикладі вона хоче показати, що їсти правильно – легко та доступно. Однак з бюджетністю свого столу Олена Зеленська перестаралась. У прямому ефірі вона запевнила, що купує заморожену скумбрію за "8 гривень за кілограм".

До теми Зеленська сказала, що купує скумбрію по 8 гривень: перша леді вже прокоментувала обмовку

Уважні телеглядачі не пропустили поз вуха цю обмовку першої леді й тут же дорікнули, що та не знає реальних цін. Зеленська перепросила за помилку у своєму інстаграм-профілі та пояснила, що мала на увазі 8 гривень за 100 грамів.

Даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 гривень за 100 грамів. Дякую глядачам за те, що уважно дивитесь ефір, особливо о 7 ранку,

– написала Олена Зеленська.

Однак курйоз розлетівся мережею і викликав хвилю насмішок.

Мережа глузує з Олени Зеленської

Одні користувачі соцмереж просять дружину президента розсекретити базар з напрочуд низькими цінами. Інші ж порівнюють її обмовку з казусом Миколи Тищенка.

Нагадаємо, у жовтні нардеп від "Слуг народу" вважав, що яловичину можна купити по 20 гривень за кілограм. При тому на люксовому Бессарабському ринку.