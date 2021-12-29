Супруга президента активно продвигает информационную кампанию по здоровому питанию. На своем примере она хочет показать, что питаться правильно – легко и доступно. Однако с бюджетностью своего стола Елена Зеленская перестаралась. В прямом эфире она заверила, что покупает замороженную скумбрию по 8 гривен за килограмм.

К теме Зеленская сказала, что покупает скумбрию по 8 гривен: первая леди уже прокомментировала оговорку

Внимательные телезрители не пропустили мимо уха эту оговорку первой леди и тут же упрекнули, что та не знает реальных цен. Зеленская извинилась за ошибку в своем инстаграм-профиле и объяснила, что имела в виду 8 гривен за 100 граммов.

Извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в 7 утра,

– написала Елена Зеленская.

Однако курьез разлетелся по сети и вызвал волну насмешек.

Сеть смеется над Еленой Зеленской

Одни пользователи соцсетей просят супругу президента рассекретить рынок с удивительно низкими ценами. Другие сравнивают ее оговорку с казусом Николая Тищенко.

Напомним, в октябре нардеп от "Слуги народа" считал, что говядину можно купить по 20 гривен за килограмм. При этом на люксовом Бессарабском рынке.